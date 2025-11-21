Snapdragon 8 Gen 5 sorprende: prestazioni vicinissime al modello Elite, arrivano i primi dati AnTuTu

Secondo i primi risultati trapelati su AnTuTu, condivisi da Abhishek Yadav, il chipset ha raggiunto 3,56 milioni di punti , un valore che lo pone appena 14% sotto il punteggio del modello Elite .

Snapdragon 8 Gen 5 si prepara al debutto ufficiale del 26 novembre , ma le prime indiscrezioni sulle sue prestazioni stanno già attirando grande attenzione nel settore mobile. Nonostante non appartenga alla categoria dei chipset flagship di Qualcomm, questo nuovo SoC mostra un livello di potenza sorprendentemente vicino al più avanzato Snapdragon 8 Elite Gen 5 , confermando i passi da gigante compiuti dall'azienda anche nella fascia subito inferiore alla top di gamma .

Nonostante queste frequenze ridotte, i benchmark suggeriscono miglioramenti significativi rispetto alle generazioni precedenti e un'efficienza energetica potenzialmente superiore. Anzi, le frequenze più moderate potrebbero evitare allo Snapdragon 8 Gen 5 gli stessi problemi di surriscaldamento emersi sul modello Elite .

Qualcomm prepara il debutto ufficiale dello Snapdragon 8 Gen 5: architettura a 8 core e processi a 3 nm

Il primo smartphone noto a integrare il nuovo SoC dovrebbe essere il OnePlus Ace 6T , equipaggiato con Android 16, 16GB di RAM LPDDR5X e 1TB di archiviazione UFS 4.1, configurazione ideale per sfruttare appieno le potenzialità del chip. Snapdragon 8 Gen 5 utilizza lo stesso processo produttivo TSMC N3P a 3 nm del fratello maggiore, ma con clock leggermente inferiori : la CPU basata su cluster 2 + 6 dovrebbe raggiungere i 3,80 GHz per i core performance e 3,32 GHz per gli efficiency core.

I risultati dello Snapdragon 8 Gen 5 superano le indiscrezioni

Interessante anche il fatto che i risultati reali superino le stime delle prime indiscrezioni: segno che Qualcomm ha ottimizzato il chip più del previsto. Questo potrebbe renderlo un'opzione estremamente competitiva per i produttori che vogliono prestazioni di fascia alta senza abbracciare i costi elevati del SoC top assoluto.

Dati AnTuTu

Con l'avvicinarsi della presentazione ufficiale e con benchmark sempre più dettagliati in arrivo, è chiaro che il Snapdragon 8 Gen 5 potrebbe rivelarsi uno dei chipset più equilibrati e interessanti dell'anno.