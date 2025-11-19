Qualcomm prepara il debutto ufficiale dello Snapdragon 8 Gen 5: architettura a 8 core e processi a 3 nm

Qualcomm è pronta a presentare ufficialmente il suo nuovo SoC, lo Snapdragon 8 Gen 5. L'annuncio arriverà il 26 novembre, come anticipato tramite un post pubblicato su Weibo, dove l'azienda ha confermato la presentazione del "fratello minore" del più potente Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Basato sul processo produttivo a 3 nm di TSMC, il nuovo chip integra una CPU composta da otto core totali, ma la configurazione esatta è oggetto di dibattito. Alcune voci indicavano inizialmente una struttura 1+7, con un singolo core prime e sette performance core. Tuttavia, secondo il noto insider Digital Chat Station, il design sarà invece più vicino a quello dell'8 Elite Gen 5, con 2 core prime e 6 core performance.