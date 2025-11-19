The Finals in versione PS4 chiuderà i battenti tra pochi mesi: ecco la data di disattivazione

Questo significa che la versione PS4 di The Finals avrà un ciclo vitale di poco più di un anno, considerando il tempo che intercorrerà tra il suo lancio e la disattivazione annunciata per l'anno prossimo.

The Finals è uscito il 7 dicembre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre la versione PS4 è arrivata oltre un anno dopo, il 12 dicembre 2024. Nonostante questo, quest'ultima sarà anche la prima ad essere eliminata, con la disattivazione fissata per il prossimo marzo.

Embark Studios ha annunciato che la chiusura della versione PS4 di The Finals , con una data precisa in cui verrà effettuata la disattivazione di questa specifica versione dello sparatutto competitivo: non sarà più giocabile su PS4 dal 18 marzo 2026 .

Concentrati sulle nuove piattaforme

Si tratta di una versione meno diffusa e utilizzata rispetto a quelle su piattaforme di generazione attuale, cosa che probabilmente ha spinto Embark a chiudere il supporto per potersi concentrare sulle versioni più effettivamente fruite dai giocatori.

In ogni caso, è da notare come il gioco sia destinato a rimanere attivo soltanto per 15 mesi, considerando il suo lancio dilazionato rispetto alle altre versioni, cosa che dimostra, forse, come The Finals su PS4 non abbia proprio funzionato secondo le aspettative del team.

Embark Studios ha pubblicato un messaggio in cui spiega la questione, ringraziando i giocatori per il supporto dimostrato ma confermando la chiusura di The Finals su PS4 con l'arrivo della Stagione 10.

"Quando inizierà la stagione 10 (18 marzo 2026), ritireremo THE FINALS su PlayStation 4 e concentreremo il nostro supporto sull'hardware di attuale generazione", si legge nel messaggio.

"Da quel momento in poi, dovrai giocare lì per continuare a divertirti con il gioco. I tuoi progressi e i tuoi acquisti saranno memorizzati nel tuo Embark ID e saranno trasferiti ovunque tu scelga di giocare". Nel frattempo, il team ha lanciato con grande successo il nuovo ARC Raiders.