Cuffie bluetooth Bose in maxi offerta su Amazon: cancellazione del rumore e qualità audio al top

Su Amazon, oggi, è disponibile una promo in formato XL sulle cuffie bluetooth Bose che calano ad un prezzo molto competitivo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   19/11/2025
Cuffie Bose

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto allettante e interessante sulle cuffie bluetooth Bose che vengono messe in offerta con uno sconto attivo e applicato del 34% per un costo totale e finale d'acquisto di 189,95€. Puoi acquistare le cuffie direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Le Bose QuietComfort SC sono cuffie Bluetooth over-ear progettate per offrire un'esperienza d'ascolto premium, unendo comfort, qualità audio e una cancellazione del rumore tra le più efficaci della categoria. Dotate della celebre tecnologia Bose di noise cancelling, combinano sistemi attivi e passivi per isolarti completamente dall'ambiente esterno.

Ulteriori dettagli

Il design con morbidi cuscinetti e archetto stabile garantisce un comfort eccezionale anche durante lunghe sessioni di utilizzo. Offrono due modalità di ascolto: Quiet, per la massima cancellazione del rumore, e Aware, per sentire ciò che accade intorno a te quando necessario. L'audio ad alta fedeltà è supportato da un EQ regolabile, che consente di personalizzare bassi, medi e alti secondo i propri gusti.

71Gwrh Pdbl Ac Sl1500

La batteria assicura fino a 24 ore di autonomia e, grazie alla ricarica rapida, bastano 15 minuti per ottenere altre 2 ore e mezza di ascolto. È incluso anche un cavo audio con microfono, utile per l'uso cablato o quando la batteria è scarica. Grazie alla connettività multipoint Bluetooth 5.1, puoi passare facilmente da un dispositivo all'altro senza dover riconnettere ogni volta

