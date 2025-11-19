Halo Infinite ha ricevuto il suo ultimo aggiornamento maggiore con Operation: Infinite

Nelle ore scorse, Halo Infinite ha ricevuto il suo ultimo aggiornamento maggiore, come era stato annunciato in precedenza, con Operation: Infinite che rappresenta, di fatto, l'ultima aggiunta di rilievo per quanto riguarda i nuovi contenuti per il gioco di 343 Industries, ora Halo Studios.

Si tratta di un update da circa 7,7 GB su Xbox e poco meno su PC, che porta con sé un nuovo Operation Pass, nuove mappe, ranghi e oggetti sbloccabili, tra le altre cose, ma le novità sono numerose, oltre a correggere vari problemi e migliorare generalmente performance e vari aspetti tecnici del gioco.

Il supporto tecnico proseguirà per Halo Infinite, con il gioco che continuerà ad essere giocabile e ricevere eventuali aggiornamenti minori, ma con l'arrivo di Operation: Infinite si conclude l'aggiunta di operazioni ed espansioni ufficiali.