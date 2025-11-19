Halo Infinite ha ricevuto il suo ultimo aggiornamento maggiore con Operation: Infinite

Nelle ore scorse, Halo Infinite ha ricevuto il suo ultimo aggiornamento maggiore, come era stato annunciato in precedenza, con Operation: Infinite che rappresenta, di fatto, l'ultima aggiunta di rilievo per quanto riguarda i nuovi contenuti per il gioco di 343 Industries, ora Halo Studios.
Si tratta di un update da circa 7,7 GB su Xbox e poco meno su PC, che porta con sé un nuovo Operation Pass, nuove mappe, ranghi e oggetti sbloccabili, tra le altre cose, ma le novità sono numerose, oltre a correggere vari problemi e migliorare generalmente performance e vari aspetti tecnici del gioco.
Il supporto tecnico proseguirà per Halo Infinite, con il gioco che continuerà ad essere giocabile e ricevere eventuali aggiornamenti minori, ma con l'arrivo di Operation: Infinite si conclude l'aggiunta di operazioni ed espansioni ufficiali.
Gli ultimi contenuti nuovi
Come abbiamo visto un paio di settimane fa, Halo Infinite non riceverà altri aggiornamenti di contenuti, con il team che ha deciso di concentrarsi su altri giochi, tra i quali il prossimo Halo: Campaign Evolved, ovvero il remake del primo capitolo della serie, in arrivo anche su PS5.
Nel messaggio pubblicato su X dall'account ufficiale di Halo, visibile qui sopra, c'è un veloce riepilogo delle novità principali introdotte da Operation: Infinite, soprattutto per quanto riguarda i nuovi contenuti e gli elementi sbloccabili.
Si chiude così dopo circa quattro anni il supporto di contenuti ed eventi per Halo Infinite, che è probabilmente durato meno di quanto sperato inizialmente dagli ex-343 Industries ma continuerà comunque ad essere disponibile per i giocatori anche nel prossimo futuro.
Nel frattempo, siamo in attesa di vedere cosa arriverà in seguito all'interno della serie, oltre al già annunciato Halo: Campaign Evolved, considerando che dovrebbero già essere avviati da tempo i lavori su Halo 7.