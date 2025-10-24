19

Halo: Campaign Evolved annunciato per PS5, Xbox e PC: è un remake del primo capitolo

Halo: Campaign Evolved è stato finalmente svelato e la saga sparatutto sci-fi di Microsoft arriva anche sulle console di PlayStation: vediamone il trailer e i dettagli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   24/10/2025
Master Chief in Halo: Campaign Evolved

Microsoft ha annunciato Halo: Campaign Evolved, ovvero il remake della modalità campagna di Halo: Combat Evolved, per PS5, PC e Xbox Series X | S. Arriverà nel 2026, anche su Game Pass Ultimate e PC Game Pass, ovviamente.

Vediamo i trailer e cosa sappiamo a riguardo.

I trailer di Halo: Campaign Evolved

Halo: Campaign Evolved viene presentato come un remake "fedele ma modernizzato" della campagna di Halo: Combat Evolved che ci permette di rivivere la storia originale ricostruita con grafica ad alta definizione, filmati aggiornati, audio rimasterizzato, nuovi doppiaggi del cast principale originale e comandi perfezionati, oltre a tre nuovi missioni prequel con Master Chief e il sergente Johnson.

Halo: Campaign Evolved offre un arsenale più ampio di armi, veicoli, nemici e "Skulls", ovvero modificatori opzionali che cambiano il sistema di combattimento e che mirano a permetterci di giocare ancora e ancora.

Possiamo giocare in modalità single player oppure in modalità cooperativa a schermo diviso per 2 giocatori (solo su console) o in modalità cooperativa online fino a 4 giocatori con supporto completo per crossplay e cross-progression.

Lo sviluppo del prossimo Halo vedrà un impiego massiccio dell'IA generativa? Una precisazione dal leaker Lo sviluppo del prossimo Halo vedrà un impiego massiccio dell'IA generativa? Una precisazione dal leaker

Tramite Xbox Wire, viene spiegato che questo remake ricrea da nuovo ogni livello e scontro, anche considerando che ora supporta la cooperativa per quattro giocatori, quindi spazi e nemici si devono adattare a questa novità. Il team ha quindi migliorato il ritmo, la narrazione ambientale, aggiunto aiuti per l'esplorazione e nuovi dialoghi. Non ci sono cambiamenti alla storia, ma ci sono nuovi dettagli che rifiniscono il contesto, spiegano gli autori.

Halo: Campaign Evolved è in sviluppo con Unreal Engine 5, anche se usa il codice originale del gioco come fondamenta e per rispettarne l'eredità e dare ai giocatori "un gameplay che sia 100% autentico al cuore di Halo".

Diteci, cosa ne pensate di Halo: Campaign Evolved e del suo arrivo su PS5?

