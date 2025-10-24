Halo: Campaign Evolved annunciato per PS5, Xbox e PC: è un remake del primo capitolo

Microsoft ha annunciato Halo: Campaign Evolved , ovvero il remake della modalità campagna di Halo: Combat Evolved, per PS5, PC e Xbox Series X | S . Arriverà nel 2026, anche su Game Pass Ultimate e PC Game Pass, ovviamente.

I trailer di Halo: Campaign Evolved

Halo: Campaign Evolved viene presentato come un remake "fedele ma modernizzato" della campagna di Halo: Combat Evolved che ci permette di rivivere la storia originale ricostruita con grafica ad alta definizione, filmati aggiornati, audio rimasterizzato, nuovi doppiaggi del cast principale originale e comandi perfezionati, oltre a tre nuovi missioni prequel con Master Chief e il sergente Johnson.

Halo: Campaign Evolved offre un arsenale più ampio di armi, veicoli, nemici e "Skulls", ovvero modificatori opzionali che cambiano il sistema di combattimento e che mirano a permetterci di giocare ancora e ancora.

Possiamo giocare in modalità single player oppure in modalità cooperativa a schermo diviso per 2 giocatori (solo su console) o in modalità cooperativa online fino a 4 giocatori con supporto completo per crossplay e cross-progression.

Tramite Xbox Wire, viene spiegato che questo remake ricrea da nuovo ogni livello e scontro, anche considerando che ora supporta la cooperativa per quattro giocatori, quindi spazi e nemici si devono adattare a questa novità. Il team ha quindi migliorato il ritmo, la narrazione ambientale, aggiunto aiuti per l'esplorazione e nuovi dialoghi. Non ci sono cambiamenti alla storia, ma ci sono nuovi dettagli che rifiniscono il contesto, spiegano gli autori.

Halo: Campaign Evolved è in sviluppo con Unreal Engine 5, anche se usa il codice originale del gioco come fondamenta e per rispettarne l'eredità e dare ai giocatori "un gameplay che sia 100% autentico al cuore di Halo".

