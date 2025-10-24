Il mercato degli oggetti di Counter-Strike 2 ha perso $3 milioni di valore per un aggiornamento ufficiale

Se non giocate a Counter-Strike 2 potreste non capire perché è importante, ma la risposta è arrivata rapidamente ed è chiara: il valore di mercato degli oggetti di Counter-Strike 2 è calato da 6 milioni di dollari a poco più di 3 milioni di dollari, con un calo del 49%.

Recentemente Valve ha aggiornato Counter-Strike 2 , con varie novità, ma una delle più importanti è certamente il fatto che è possibile scambiare cinque oggetti StatTrak Covert per un coltello StatTrak o cinque oggetti regolari Covert per un coltello o dei guanti regolari.

Il valore di mercato degli oggetti di Counter-Strike 2

Il nuovo aggiornamento ha infatti mandato in panico le persone che comprano e rivendono oggetti su Counter-Strike 2, visto che il modo di ottenimento degli oggetti è cambiato.

La domanda che ci si può porre è se Valve reagirà a questa situazione, anche se ovviamente il tutto è una reazione al suo aggiornamento. Difficile pensare che gli autori del gioco non sapessero cosa sarebbe successo: al contrario, è più probabile che questo fosse proprio l'obiettivo.

Ovviamente per alcuni giocatori è un grosso problema, se hanno investito molto denaro per la compravendita di pugnali e guanti. Come qualsiasi mercato, la situazione si stabilizzerà e cercare di vendere i propri asset digitali immediatamente potrebbe non essere la soluzione, ma lasciamo a voi qualsiasi scelta "finanziaria".

Vi segnaliamo infine CS: Legacy un remake di Counter-Strike 1.6 sviluppato da appassionati.