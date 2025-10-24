Intelligenza artificiale generativa? Preferirei morire, dice Guillermo del Toro

Guillermo del Toro ha detto che preferirebbe morire piuttosto che usare l'intelligenza artificiale generativa nei suoi progetti: una posizione piuttosto netta, che il regista messicano aveva già espresso in passato e che ha voluto ribadire.

Nel corso di un'intervista, del Toro ha espresso la propria preoccupazione in merito non tanto all'intelligenza artificiale, quanto piuttosto alla "stupidità naturale" degli esseri umani, al punto da paragonare i più ferventi sostenitori dell'IA alla tracotanza di Victor Frankenstein.

"Penso che sia proprio questa la forza motrice dei peggiori aspetti del mondo", ha detto il regista. "Volevo che l'arroganza di Victor Frankenstein fosse in qualche modo simile a quella dei 'tech bros': cieca, intenta a creare qualcosa senza considerare le conseguenze. Dobbiamo fermarci un attimo e riflettere su dove stiamo andando."

Come detto, la posizione di del Toro rispetto all'impiego dell'intelligenza artificiale è da sempre estremamente critica e non si è affatto ammorbidita col passare degli anni, anzi.