L'indie Ball X Pit di Devolver Digital vende moltissimo ed è pure su Game Pass

Vediamo cosa hanno detto l'editore e il suo sviluppatore, Kenny Sun .

Ball X Pit potrebbe sembrare a una prima occhiata uno dei tanti indie pubblicati da Devolver Digital, ma a verità è che uno dei tanti indie pubblicati da Devolver Digital con successo. Il videogioco vanta infatti ottimi risultati commerciali e di pubblico.

I dati del successo di Ball X Pit

Tramite i social media, è stato infatti svelato che Ball X Pit ha raggiunto nella prima settimana ben 400.000 unità vendute: è un ottimo risultato per un piccolo gioco indie, anche considerando che è su Game Pass.

Viene poi detto che su Steam il videogioco ha oltre 4.000 recensioni e, ancora più importante, ha un 95% di responsi positivi, inserendolo per certo nella lista di titoli di Devolver Digital più apprezzati dal pubblico. Aggiungiamoci che ha ottenuto un picco di oltre 34.500 utenti contemporanei sulla piattaforma di Valve e che è il quarto gioco più giocato su Steam Deck (sempre durante la settimana) e capite bene che editore e sviluppatore lo considerano un successo.

Aggiungiamo infine che l'opera ha attirato i fan hanno su piattaforme come Twitch dove Ball X Pit ha accumulato 1,3 milioni di ore di visualizzazioni in sette giorni, a cui si sommano 5,6 milioni di visualizzazioni di Video on Demand (VoD). Infine, 1.400 persone hanno usato l'integrazione di Twitch.

Ball X Pit, in caso non lo sappiate, è un roguelite nel quale dobbiamo scendere in un pozzo fantasy, i resti di Ballbilonia (capita?), ed eliminare mostri nel mentre raccogliamo risorse e tesori, con una struttura da bullet hell.

Ricordiamo anche che Devolver Digital vuole pubblicare un indie il giorno di GTA 6: "non puoi sfuggirci" Rockstar!