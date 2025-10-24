Warhammer 40.000: Boltgun 2 è stato mostrato con un nuovo trailer

Naturalmente il sistema di combattimento sarà il fulcro anche di Warhammer 40.000: Boltgun 2: nel corso del prossimo anno scopriremo se sotto tale aspetto il gioco avrà fatto degli ulteriori passi in avanti o meno.

Dopo il successo del primo episodio, Boltgun 2 punta a consegnarci una campagna più vasta, due protagonisti giocabili e un arsenale ancora più devastante, che potremo sfruttare per farci largo fra orde di nemici sempre più forti e numerosi.

Auroch Digital ha pubblicato un nuovo trailer di Warhammer 40.000: Boltgun nel corso del Galaxies Showcase: un montaggio ricco di sequenze di gameplay e di azione spettacolare, che conferma l'uscita del gioco nel 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Un impianto classico ma efficace

Warhammer 40.000: Boltgun 2 attinge a un universo ancora ricco di opportunità, quello creato da Games Workshop, e punta a sfruttarne appieno le grandi potenzialità, attingendo a piene mani dalla ricca lore di Warhammer 40K, dai suoi scenari e dai suoi personaggi.

Come già detto, nel sequel avremo la possibilità di controllare due diversi eroi: Malum Caedo, veterano della Guardia Risoluta, che incarna la furia e la potenza bruta dell'Imperium; e Nyra Veyrath, una Sorella Guerriera agile e letale, capace di ridurre i suoi avversari in cenere.