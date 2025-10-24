Warhammer 40.000: Boltgun 2 è stato mostrato con un nuovo trailer

Auroch Digital ha pubblicato un nuovo trailer di Warhammer 40.000: Boltgun nel corso del Galaxies Showcase: un montaggio ricco di sequenze di gameplay e di azione spettacolare, che conferma l'uscita del gioco nel 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Dopo il successo del primo episodio, Boltgun 2 punta a consegnarci una campagna più vasta, due protagonisti giocabili e un arsenale ancora più devastante, che potremo sfruttare per farci largo fra orde di nemici sempre più forti e numerosi.
L'elemento più caratterizzante di questo sparatutto "vecchia scuola", la grafica pixellosa in stile anni '90, torna in maniera ancora più ispirata per disegnare attorno al nostro personaggio un mondo tanto affascinante quanto insidioso, pieno di segreti da scoprire.
Naturalmente il sistema di combattimento sarà il fulcro anche di Warhammer 40.000: Boltgun 2: nel corso del prossimo anno scopriremo se sotto tale aspetto il gioco avrà fatto degli ulteriori passi in avanti o meno.
Un impianto classico ma efficace
Warhammer 40.000: Boltgun 2 attinge a un universo ancora ricco di opportunità, quello creato da Games Workshop, e punta a sfruttarne appieno le grandi potenzialità, attingendo a piene mani dalla ricca lore di Warhammer 40K, dai suoi scenari e dai suoi personaggi.
Come già detto, nel sequel avremo la possibilità di controllare due diversi eroi: Malum Caedo, veterano della Guardia Risoluta, che incarna la furia e la potenza bruta dell'Imperium; e Nyra Veyrath, una Sorella Guerriera agile e letale, capace di ridurre i suoi avversari in cenere.