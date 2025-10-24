Ball x Pit arriva anche su Nintendo Switch 2, sarà un aggiornamento gratis per chi possiede il gioco su Switch

1

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   24/10/2025
L'artwork ufficiale di Ball x Pit

Devolver Digital e lo sviluppatore Kenny Sun hanno annunciato la versione Nintendo Switch 2 di Ball x Pit. Il lancio è in programma per il prossimo 28 ottobre, con il gioco che sarà disponibile sotto forma di aggiornamento gratuito per chi possiede una copia per Nintendo Switch.

Per il momento non si è parlato di quali migliorie tecniche saranno disponibili su Nintendo Switch 2, ma possiamo quantomeno aspettarci una risoluzione maggiore per sfruttare lo schermo Full HD della console e la possibilità di raggiungere fino a 2160p in modalità docked.

Cos'è Ball x Pit

Pubblicato lo scorso 15 ottobre su PS5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch e nel catalogo del Game Pass, Ball x Pit è un roguelite fantasy ad alto tasso di adrenalina che ruota attorno a meccaniche di brick-breaking, fusione di sfere, costruzione di basi e sopravvivenza roguelite.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post
Dopo la caduta di Babilonia, al posto dell'antica città si trova solo un pozzo profondissimo che ospita ora tesori inestimabili e una quantità assurda di mostri. I giocatori devono affrontare orde di mostri in questo pozzo senza fondo, fondendo palline con effetti diversi per creare strategie uniche e costruendo una base fuori dal pozzo per ottenere potenziamenti e cercare di sopravvivere il più a lungo possibile. Un concept semplice, ma molto efficace e ben realizzato, come conferma l'oltre 95% di recensioni positive su Steam.

