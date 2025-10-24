Ball x Pit arriva anche su Nintendo Switch 2, sarà un aggiornamento gratis per chi possiede il gioco su Switch

Devolver Digital e lo sviluppatore Kenny Sun hanno annunciato la versione Nintendo Switch 2 di Ball x Pit. Il lancio è in programma per il prossimo 28 ottobre, con il gioco che sarà disponibile sotto forma di aggiornamento gratuito per chi possiede una copia per Nintendo Switch.

Per il momento non si è parlato di quali migliorie tecniche saranno disponibili su Nintendo Switch 2, ma possiamo quantomeno aspettarci una risoluzione maggiore per sfruttare lo schermo Full HD della console e la possibilità di raggiungere fino a 2160p in modalità docked.