Un trailer live action per Dragon Ball: Sparking! Zero su Nintendo Switch 1 e 2

Le versioni Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 di Dragon Ball: Sparking! Zero sono protagoniste di un divertente trailer live action pubblicato da Bandai Namco, che punta a mostrare in azione alcune delle peculiarità del gioco sulle console ibride della casa giapponese.
Nello specifico, su Switch e Switch 2 sarà possibile utilizzare alcuni controlli a rilevazione di movimento per l'esecuzione di determinate mosse speciali, vedi ad esempio la Kamehameha che apre appunto il video, ma non solo.
Nel trailer vediamo alcuni amici che si cimentano con Dragon Ball: Sparking! Zero, finché non arriva una ragazza che sfida tutti e che sembra apparentemente imbattibile... almeno finché qualcuno non si lancia nell'azione al comando di Goku e riesce finalmente a sconfiggerla.
Il video promozionale di Bandai Namco arriva quando manca ormai poco al lancio del gioco su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, previsto per il prossimo 14 novembre.
Una piccola rivoluzione?
Alla luce del fatto che Dragon Ball: Sparking! Zero avrà i comandi a rilevazione di movimento su Nintendo Switch 1 e 2, è chiaro che l'arena fighter basato sull'opera del compianto Akira Toriyama potrà contare in questo caso su di una marcia in più grazie a una funzionalità dall'indubbio potenziale.
Come funzioneranno esattamente i comandi gestuali? E quanto aggiungeranno davvero alla qualità del gameplay? Lo scopriremo appunto il 14 novembre, quando Sparking! Zero farà il proprio debutto sulle console Nintendo.