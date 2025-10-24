0

Un trailer live action per Dragon Ball: Sparking! Zero su Nintendo Switch 1 e 2

Bandai Namco ha pubblicato un divertente trailer live action per le versioni Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 di Dragon Ball: Sparking! Zero.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   24/10/2025
Goku in Dragon Ball: Sparking! Zero
Dragon Ball: Sparking! Zero
Dragon Ball: Sparking! Zero
Articoli News Video Immagini

Le versioni Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 di Dragon Ball: Sparking! Zero sono protagoniste di un divertente trailer live action pubblicato da Bandai Namco, che punta a mostrare in azione alcune delle peculiarità del gioco sulle console ibride della casa giapponese.

Nello specifico, su Switch e Switch 2 sarà possibile utilizzare alcuni controlli a rilevazione di movimento per l'esecuzione di determinate mosse speciali, vedi ad esempio la Kamehameha che apre appunto il video, ma non solo.

Nel trailer vediamo alcuni amici che si cimentano con Dragon Ball: Sparking! Zero, finché non arriva una ragazza che sfida tutti e che sembra apparentemente imbattibile... almeno finché qualcuno non si lancia nell'azione al comando di Goku e riesce finalmente a sconfiggerla.

Dragon Ball: Sparking! Zero su Nintendo Switch e Switch 2 si mostra in un nuovo trailer sulle caratteristiche Dragon Ball: Sparking! Zero su Nintendo Switch e Switch 2 si mostra in un nuovo trailer sulle caratteristiche

Il video promozionale di Bandai Namco arriva quando manca ormai poco al lancio del gioco su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, previsto per il prossimo 14 novembre.

Una piccola rivoluzione?

Alla luce del fatto che Dragon Ball: Sparking! Zero avrà i comandi a rilevazione di movimento su Nintendo Switch 1 e 2, è chiaro che l'arena fighter basato sull'opera del compianto Akira Toriyama potrà contare in questo caso su di una marcia in più grazie a una funzionalità dall'indubbio potenziale.

Come funzioneranno esattamente i comandi gestuali? E quanto aggiungeranno davvero alla qualità del gameplay? Lo scopriremo appunto il 14 novembre, quando Sparking! Zero farà il proprio debutto sulle console Nintendo.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Un trailer live action per Dragon Ball: Sparking! Zero su Nintendo Switch 1 e 2