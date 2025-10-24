Un trailer live action per Dragon Ball: Sparking! Zero su Nintendo Switch 1 e 2

Il video promozionale di Bandai Namco arriva quando manca ormai poco al lancio del gioco su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, previsto per il prossimo 14 novembre .

Dragon Ball: Sparking! Zero su Nintendo Switch e Switch 2 si mostra in un nuovo trailer sulle caratteristiche

Nel trailer vediamo alcuni amici che si cimentano con Dragon Ball: Sparking! Zero , finché non arriva una ragazza che sfida tutti e che sembra apparentemente imbattibile... almeno finché qualcuno non si lancia nell'azione al comando di Goku e riesce finalmente a sconfiggerla.

Nello specifico, su Switch e Switch 2 sarà possibile utilizzare alcuni controlli a rilevazione di movimento per l'esecuzione di determinate mosse speciali, vedi ad esempio la Kamehameha che apre appunto il video, ma non solo.

Le versioni Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 di Dragon Ball: Sparking! Zero sono protagoniste di un divertente trailer live action pubblicato da Bandai Namco, che punta a mostrare in azione alcune delle peculiarità del gioco sulle console ibride della casa giapponese.

Una piccola rivoluzione?

Alla luce del fatto che Dragon Ball: Sparking! Zero avrà i comandi a rilevazione di movimento su Nintendo Switch 1 e 2, è chiaro che l'arena fighter basato sull'opera del compianto Akira Toriyama potrà contare in questo caso su di una marcia in più grazie a una funzionalità dall'indubbio potenziale.

Come funzioneranno esattamente i comandi gestuali? E quanto aggiungeranno davvero alla qualità del gameplay? Lo scopriremo appunto il 14 novembre, quando Sparking! Zero farà il proprio debutto sulle console Nintendo.