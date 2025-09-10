Dragon Ball: Sparking! Zero su Nintendo Switch e Switch 2 si mostra in un nuovo trailer sulle caratteristiche

Ricordiamo che il picchiaduro basato sulla celebre serie di Akira Toriyama è stato annunciato per Nintendo Switch e Switch 2 con data di uscita fissata per il 14 novembre , e promette di portare gli spettacolari scontri visti sulle altre console anche in versione portatile, con alcune novità applicate.

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer sulle caratteristiche di Dragon Ball: Sparking! Zero in versione Nintendo Switch e Switch 2 , che illustra alcuni elementi specifici del gioco sulle console in questione.

Le caratteristiche delle versioni su console Nintendo

Le versioni Nintendo Switch e Switch 2 promettono di essere alla pari con le altre in termini di contenuti, dunque il picchiaduro 3D e nuovo capitolo dell'amata saga Budokai Tenkaichi partirà con lo stesso roster di lottatori enorme, con oltre 180 personaggi giocabili in modalità singleplayer e multiplayer.

Oltre a risoluzione e frame-rate svelati, le caratteristiche specifiche delle versioni Nintendo Switch e Switch 2 c'è dunque l'introduzione dei comandi rilevazione di movimento, ma anche alcune specifiche implementazioni per il multiplayer "al volo", grazie alle caratteristiche delle console.

Abbiamo già visto la modalità Episodio Battaglia che consente di rivivere la storia della serie attraverso gli scontri nel gioco, ma anche con possibili variazioni applicate, a cui si aggiunge la modalità battaglia custom per creare nuove mini-storie e combattimenti personalizzati.

A queste si aggiunge la possibilità di giocare in multiplayer online ma anche a schermo condiviso, con la possibilità fino a 6 giocatori di prendere parte alla partita, utilizzando altrettanti Joy-Con, oltre a battaglie Versus in LAN locale tra due console.

Al termine del video sono visibili anche diverse istruzioni importanti sulla compatibilità del gioco tra Switch 1 e Nintendo Switch 2, sull'upgrade alla nuova console e il trasferimento di dati tra una e l'altra.