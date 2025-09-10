Borderlands 4 è in prenotazione con bonus e prezzo minimo garantito su Amazon: l'uscita è vicinissima

Borderlands 4 sarà disponibile dal 12 settembre (3 ottobre su Nintendo Switch 2) e se siete già certi di volervi lanciare sull'avventura sparatutto di Gearbox a mondo aperto, allora potete fare la prenotazione del gioco tramite Amazon Italia. Potete trovare le varie versioni del gioco ai seguenti indirizzi oppure tramite i box poco sotto:

In tutti i casi si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, quindi se venisse fatto uno sconto dell'ultimo secondo, questo sarebbe applicato al vostro ordine in automatico.