Borderlands 4 è in prenotazione con bonus e prezzo minimo garantito su Amazon: l'uscita è vicinissima

Borderlands 4 sarà disponibile dal 12 settembre (3 ottobre su Nintendo Switch 2) e se siete già certi di volervi lanciare sull'avventura sparatutto di Gearbox a mondo aperto, allora potete fare la prenotazione del gioco tramite Amazon Italia. Potete trovare le varie versioni del gioco ai seguenti indirizzi oppure tramite i box poco sotto:
- PS5 - Versione Standard
- Xbox Series - Versione Standard
- Nintendo Switch 2 - Versione Standard
- Super Deluxe Edition - PS5
In tutti i casi si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, quindi se venisse fatto uno sconto dell'ultimo secondo, questo sarebbe applicato al vostro ordine in automatico.
Cosa include la Super Deluxe Edition di Borderlands 4
Ecco i contenuti della versione speciale del videogioco:
- Gioco base
- Bonus Pre-Ordine: Pacchetto Gloria Dorata:
- skin per Cacciatore della Cripta
- skin per arma
- skin per drone ECHO-4
- Contenuto Bonus: Skin arma Furia di Firehawk
- Pacchetto Caccia al Bottino:
- 4 aree uniche con nuove missioni e boss esclusivi
- 4 Carte della Cripta con sfide e ricompense speciali
- Nuovo equipaggiamento e armi
- Nuovi cosmetici per i Cacciatori della Cripta
- 4 nuovi veicoli con cosmetici personalizzati
- Pacchetto Ordine Ornato:
- 4 skin per Cacciatori della Cripta
- 4 teste per Cacciatori della Cripta
- 4 corpi per Cacciatori della Cripta
- Pacchetto Cacciatore della Cripta:
- 2 nuovi Cacciatori della Cripta giocabili
- 2 pacchetti storia con missioni principali e secondarie completamente nuove
- 2 nuove regioni della mappa
- Nuovo equipaggiamento e armi
- Nuovi cosmetici per i Cacciatori della Cripta
- Nuovi cosmetici per ECHO-4
Borderlands 4 ci poterà in un grande pianeta senza caricamenti, con nuove capacità come il doppio salto e un rampino, così come la possibilità di evocare il proprio mezzo dove si vuole, per la massima libertà di movimento.