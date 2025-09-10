4

Borderlands 4 è in prenotazione con bonus e prezzo minimo garantito su Amazon: l'uscita è vicinissima

Tramite Amazon è possibile fare la prenotazione di Borderlands 4 che si trova ora al prezzo minimo garantito: vediamo i dettagli sulle edizioni del videogioco.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   10/09/2025
Un personaggio di Borderlands 4 con due ascie in mano
Borderlands 4
Borderlands 4
Articoli News Video Immagini

Borderlands 4 sarà disponibile dal 12 settembre (3 ottobre su Nintendo Switch 2) e se siete già certi di volervi lanciare sull'avventura sparatutto di Gearbox a mondo aperto, allora potete fare la prenotazione del gioco tramite Amazon Italia. Potete trovare le varie versioni del gioco ai seguenti indirizzi oppure tramite i box poco sotto:

In tutti i casi si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, quindi se venisse fatto uno sconto dell'ultimo secondo, questo sarebbe applicato al vostro ordine in automatico.

Cosa include la Super Deluxe Edition di Borderlands 4

Ecco i contenuti della versione speciale del videogioco:

  • Gioco base
  • Bonus Pre-Ordine: Pacchetto Gloria Dorata:
    • skin per Cacciatore della Cripta
    • skin per arma
    • skin per drone ECHO-4
  • Contenuto Bonus: Skin arma Furia di Firehawk
  • Pacchetto Caccia al Bottino:
    • 4 aree uniche con nuove missioni e boss esclusivi
    • 4 Carte della Cripta con sfide e ricompense speciali
    • Nuovo equipaggiamento e armi
    • Nuovi cosmetici per i Cacciatori della Cripta
    • 4 nuovi veicoli con cosmetici personalizzati
  • Pacchetto Ordine Ornato:
    • 4 skin per Cacciatori della Cripta
    • 4 teste per Cacciatori della Cripta
    • 4 corpi per Cacciatori della Cripta
  • Pacchetto Cacciatore della Cripta:
    • 2 nuovi Cacciatori della Cripta giocabili
    • 2 pacchetti storia con missioni principali e secondarie completamente nuove
    • 2 nuove regioni della mappa
    • Nuovo equipaggiamento e armi
    • Nuovi cosmetici per i Cacciatori della Cripta
    • Nuovi cosmetici per ECHO-4
I contenuti della versione speciale di Borderlands 4
I contenuti della versione speciale di Borderlands 4

Borderlands 4 ci poterà in un grande pianeta senza caricamenti, con nuove capacità come il doppio salto e un rampino, così come la possibilità di evocare il proprio mezzo dove si vuole, per la massima libertà di movimento.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Borderlands 4 è in prenotazione con bonus e prezzo minimo garantito su Amazon: l'uscita è vicinissima