0

Borderlands 4 è il gioco più venduto in USA a settembre, è anche tra i più acquistati del 2025

Borderlands 4 ha conquistato la vetta della classifica dei giochi più venduti negli USA a settembre. Non solo, ha anche registrato il miglior lancio di sempre per la serie.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   22/10/2025
Amon, uno dei personaggi giocabili di Borderlands 4
Borderlands 4
Borderlands 4
Articoli News Video Immagini

Nonostante alcune critiche al lancio, Borderlands 4 si conferma un autentico campione d'incassi, almeno sul mercato statunitense. Secondo i dati condivisi da Matt Piscatella di Circana, lo sparatutto firmato Gearbox Software è stato il titolo più venduto nel mese di settembre negli USA. Non solo: è già salito al terzo posto nella classifica dei giochi più acquistati del 2025, dietro soltanto a NBA 2K26 e Monster Hunter Wilds.

A testimonianza del successo, Piscatella ha sottolineato che Borderlands 4 ha registrato il miglior lancio nella storia del franchise, superando del 30% i ricavi di Borderlands 3, precedente detentore del record. È inoltre il primo capitolo della serie a conquistare la vetta della classifica statunitense nel mese di debutto.

Ghost of Yotei quarto, Silent Hill f settimo

Scorrendo la top 20 di settembre, troviamo NBA 2K26 al secondo posto, seguito da EA Sports FC 26 sul gradino più basso del podio. Diverse le novità in classifica: Ghost of Yotei debutta al quarto posto, Silent Hill f al settimo, Sonic Racing: CrossWorlds all'ottavo e Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles al nono.

Ghost of Yotei è il miglior lancio first party Sony in Europa da Marvel's Spider-Man 2 Ghost of Yotei è il miglior lancio first party Sony in Europa da Marvel's Spider-Man 2

Più contenuto l'esordio di Digimon Story: Time Stranger, che si piazza al tredicesimo posto. Il bundle con Super Mario Galaxy 1 e 2 si ferma invece alla quattordicesima posizione, complice l'assenza dei dati relativi alle vendite digitali su eShop e dei singoli titoli.

Di seguito la classifica USA di settembre:

  1. Borderlands 4
  2. NBA 2K26
  3. EA Sports FC 26
  4. Ghost of Yotei
  5. Madden NFL 26
  6. Helldivers 2
  7. Silent Hill f
  8. Sonic Racing: CrossWorlds
  9. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
  10. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
  11. EA Sports College Football 26
  12. NHL 26
  13. Digimon Story: Time Stranger
  14. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2*
  15. Minecraft*
  16. Forza Horizon 5
  17. GTA 5
  18. Donkey Kong Bananza*
  19. Kickoff Bundle (2025)
  20. Red Dead Redemption 2

*Dati di vendita dell'eShop non disponibili

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Borderlands 4 è il gioco più venduto in USA a settembre, è anche tra i più acquistati del 2025