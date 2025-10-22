Borderlands 4 è il gioco più venduto in USA a settembre, è anche tra i più acquistati del 2025

Nonostante alcune critiche al lancio, Borderlands 4 si conferma un autentico campione d'incassi, almeno sul mercato statunitense. Secondo i dati condivisi da Matt Piscatella di Circana, lo sparatutto firmato Gearbox Software è stato il titolo più venduto nel mese di settembre negli USA. Non solo: è già salito al terzo posto nella classifica dei giochi più acquistati del 2025, dietro soltanto a NBA 2K26 e Monster Hunter Wilds.

A testimonianza del successo, Piscatella ha sottolineato che Borderlands 4 ha registrato il miglior lancio nella storia del franchise, superando del 30% i ricavi di Borderlands 3, precedente detentore del record. È inoltre il primo capitolo della serie a conquistare la vetta della classifica statunitense nel mese di debutto.