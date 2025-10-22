Borderlands 4 è il gioco più venduto in USA a settembre, è anche tra i più acquistati del 2025

Nonostante alcune critiche al lancio, Borderlands 4 si conferma un autentico campione d'incassi, almeno sul mercato statunitense. Secondo i dati condivisi da Matt Piscatella di Circana, lo sparatutto firmato Gearbox Software è stato il titolo più venduto nel mese di settembre negli USA. Non solo: è già salito al terzo posto nella classifica dei giochi più acquistati del 2025, dietro soltanto a NBA 2K26 e Monster Hunter Wilds.
A testimonianza del successo, Piscatella ha sottolineato che Borderlands 4 ha registrato il miglior lancio nella storia del franchise, superando del 30% i ricavi di Borderlands 3, precedente detentore del record. È inoltre il primo capitolo della serie a conquistare la vetta della classifica statunitense nel mese di debutto.
Ghost of Yotei quarto, Silent Hill f settimo
Scorrendo la top 20 di settembre, troviamo NBA 2K26 al secondo posto, seguito da EA Sports FC 26 sul gradino più basso del podio. Diverse le novità in classifica: Ghost of Yotei debutta al quarto posto, Silent Hill f al settimo, Sonic Racing: CrossWorlds all'ottavo e Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles al nono.
Più contenuto l'esordio di Digimon Story: Time Stranger, che si piazza al tredicesimo posto. Il bundle con Super Mario Galaxy 1 e 2 si ferma invece alla quattordicesima posizione, complice l'assenza dei dati relativi alle vendite digitali su eShop e dei singoli titoli.
Di seguito la classifica USA di settembre:
- Borderlands 4
- NBA 2K26
- EA Sports FC 26
- Ghost of Yotei
- Madden NFL 26
- Helldivers 2
- Silent Hill f
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- EA Sports College Football 26
- NHL 26
- Digimon Story: Time Stranger
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2*
- Minecraft*
- Forza Horizon 5
- GTA 5
- Donkey Kong Bananza*
- Kickoff Bundle (2025)
- Red Dead Redemption 2
*Dati di vendita dell'eShop non disponibili