Ghost of Yotei è il miglior lancio first party Sony in Europa da Marvel's Spider-Man 2

Stando alle rilevazioni ufficiali, Ghost of Yotei è il miglior lancio first party Sony in Europa dai tempi di Marvel's Spider-Man 2: il nuovo titolo sviluppato da Sucker Punch ha debuttato in seconda posizione nella classifica europea per la prima settimana di ottobre, piazzandosi subito dietro EA Sports FC 26.

EA Sports FC 26 (-62%) Ghost of Yotei (Nuovo) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nuovo) Digimon Story: Time Stranger (Nuovo) DOOM Eternal (+8610%) Far Cry Primal (+3060%) Hogwarts Legacy (+177%) Red Dead Redemption 2 (+342%) South Park: Scontri Di-Retti (+13256%) Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (Nuovo)

La drammatica avventura di Atsu sullo sfondo del Giappone feudale ha totalizzato vendite iniziali in linea con quelle di Ghost of Tsushima, che però è uscito su di una piattaforma dotata di una base installata ben più ampia e in un periodo molto particolare per il mercato dei videogiochi, quello del lockdown.

Chiaramente battere EA Sports FC 26 sarebbe stato clamoroso: il gioco di calcio prodotto da Electronic Arts ha mantenuto la vetta per la terza settimana di fila, nonostantre un calo nelle vendite del 62% su base settimanale.