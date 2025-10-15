0

Ghost of Yotei è il miglior lancio first party Sony in Europa da Marvel's Spider-Man 2

La classifica europea conferma che Ghost of Yotei è stato il miglior lancio first party Sony in Europa dai tempi di Marvel's Spider-Man 2, con numeri simili a quelli di Ghost of Tsushima.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   15/10/2025
Stando alle rilevazioni ufficiali, Ghost of Yotei è il miglior lancio first party Sony in Europa dai tempi di Marvel's Spider-Man 2: il nuovo titolo sviluppato da Sucker Punch ha debuttato in seconda posizione nella classifica europea per la prima settimana di ottobre, piazzandosi subito dietro EA Sports FC 26.

  1. EA Sports FC 26 (-62%)
  2. Ghost of Yotei (Nuovo)
  3. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nuovo)
  4. Digimon Story: Time Stranger (Nuovo)
  5. DOOM Eternal (+8610%)
  6. Far Cry Primal (+3060%)
  7. Hogwarts Legacy (+177%)
  8. Red Dead Redemption 2 (+342%)
  9. South Park: Scontri Di-Retti (+13256%)
  10. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (Nuovo)

La drammatica avventura di Atsu sullo sfondo del Giappone feudale ha totalizzato vendite iniziali in linea con quelle di Ghost of Tsushima, che però è uscito su di una piattaforma dotata di una base installata ben più ampia e in un periodo molto particolare per il mercato dei videogiochi, quello del lockdown.

Chiaramente battere EA Sports FC 26 sarebbe stato clamoroso: il gioco di calcio prodotto da Electronic Arts ha mantenuto la vetta per la terza settimana di fila, nonostantre un calo nelle vendite del 62% su base settimanale.

Un risultato importante

Come sicuramente ricorderete, le stime degli analisti davano Ghost of Yotei come il lancio first party migliore su PS5 da Marvel's Spider-Man 2, e a quanto pare i dati ufficiali europei hanno dato ragione a questi report, confermando un risultato davvero importante per la nuova esclusiva PlayStation.

Yotei è primo anche nella classifica basata sugli incassi piuttosto che sulle unità vendute, che vede ancora la presenza di titoli come Borderlands 4, Silent Hill f, Mario Kart World, NBA 2K26 e Assassin's Creed Shadows, senza dubbio il più valido concorrente dell'ultimo capitolo della serie Ghost.

  1. EA Sports FC 26 (-63%)
  2. Ghost of Yotei (Nuovo)
  3. Digimon Story: Time Stranger (Nuovo)
  4. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nuovo)
  5. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (Nuovo)
  6. Borderlands 4 (-42%)
  7. Silent Hill f (-83%)
  8. Mario Kart World (+6%)
  9. NBA 2K26 (-12%)
  10. Assassin's Creed Shadows (+23%)

Tornando alla prima top 10, in terza posizione c'è Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 per Nintendo Switch, che ha ottenuto risultati buoni ma non eccellenti rispetto alle precedenti raccolte dedicate all'idraulico baffuto, fermandosi a circa un quarto delle vendite di Super Mario 3D All-Stars ma con l'incognita delle copie digitali.

I vari ritorni che si osservano, da DOOM Eternal a Far Cry Primal, passando per South Park: Scontri Di-Retti sono naturalmente legati ad alcune promozioni, nella fattispecie i Saldi Autunnali di Steam, che hanno spinto molto i loro numeri.

