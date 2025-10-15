Ghost of Yotei è il miglior lancio first party Sony in Europa da Marvel's Spider-Man 2

Stando alle rilevazioni ufficiali, Ghost of Yotei è il miglior lancio first party Sony in Europa dai tempi di Marvel's Spider-Man 2: il nuovo titolo sviluppato da Sucker Punch ha debuttato in seconda posizione nella classifica europea per la prima settimana di ottobre, piazzandosi subito dietro EA Sports FC 26.
- EA Sports FC 26 (-62%)
- Ghost of Yotei (Nuovo)
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nuovo)
- Digimon Story: Time Stranger (Nuovo)
- DOOM Eternal (+8610%)
- Far Cry Primal (+3060%)
- Hogwarts Legacy (+177%)
- Red Dead Redemption 2 (+342%)
- South Park: Scontri Di-Retti (+13256%)
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (Nuovo)
La drammatica avventura di Atsu sullo sfondo del Giappone feudale ha totalizzato vendite iniziali in linea con quelle di Ghost of Tsushima, che però è uscito su di una piattaforma dotata di una base installata ben più ampia e in un periodo molto particolare per il mercato dei videogiochi, quello del lockdown.
Chiaramente battere EA Sports FC 26 sarebbe stato clamoroso: il gioco di calcio prodotto da Electronic Arts ha mantenuto la vetta per la terza settimana di fila, nonostantre un calo nelle vendite del 62% su base settimanale.
Un risultato importante
Come sicuramente ricorderete, le stime degli analisti davano Ghost of Yotei come il lancio first party migliore su PS5 da Marvel's Spider-Man 2, e a quanto pare i dati ufficiali europei hanno dato ragione a questi report, confermando un risultato davvero importante per la nuova esclusiva PlayStation.
Yotei è primo anche nella classifica basata sugli incassi piuttosto che sulle unità vendute, che vede ancora la presenza di titoli come Borderlands 4, Silent Hill f, Mario Kart World, NBA 2K26 e Assassin's Creed Shadows, senza dubbio il più valido concorrente dell'ultimo capitolo della serie Ghost.
- EA Sports FC 26 (-63%)
- Ghost of Yotei (Nuovo)
- Digimon Story: Time Stranger (Nuovo)
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nuovo)
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (Nuovo)
- Borderlands 4 (-42%)
- Silent Hill f (-83%)
- Mario Kart World (+6%)
- NBA 2K26 (-12%)
- Assassin's Creed Shadows (+23%)
Tornando alla prima top 10, in terza posizione c'è Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 per Nintendo Switch, che ha ottenuto risultati buoni ma non eccellenti rispetto alle precedenti raccolte dedicate all'idraulico baffuto, fermandosi a circa un quarto delle vendite di Super Mario 3D All-Stars ma con l'incognita delle copie digitali.
I vari ritorni che si osservano, da DOOM Eternal a Far Cry Primal, passando per South Park: Scontri Di-Retti sono naturalmente legati ad alcune promozioni, nella fattispecie i Saldi Autunnali di Steam, che hanno spinto molto i loro numeri.