4 nuove serie TV su Netflix stanno convincendo gli italiani, tra opere moderne e ad ambientazione storica

Se non sapete cosa guardare, ecco le classifiche dei film e delle serie TV più viste che svelano quattro nuovi show che agli italiani stanno certamente piacendo molto.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   14/10/2025
Nero la serie tv di netflix

Netflix ha reso disponibile le nuove classifiche settimanali dei film e delle serie TV più visti in Italia, precisamente tra il 6 e il 12 ottobre. Iniziamo subito quindi vedendo la Top 10 degli show più apprezzati di recente:

  1. Monster: La storia di Ede Gein - Stagione 1
  2. Animal - Stagione 1
  3. Riv4li - Stagione 1
  4. Angela - Mini serie
  5. Old Money. Mondo Opposti - Stagione 1
  6. Nero - Stagione 1
  7. Il Rifugio Atomico - Stagione 1
  8. House of Guinness - Stagione 1
  9. Boots - Stagione 1
  10. Operazione Speciale: Lioness - Stagione 1

Le novità della settimana sono Animal, Old Money. Mondo Opposti, Nero e Boots. Animal racconta la storia di un veterinario senza soldi che accetta un lavoro in un negozio di animali di lusso e si ritrova a dover gestire una clientela snob ben diversa da quella a cui era abituato. Old Money. Mondo Opposti è una serie turca romantica che vede Nihal, una donna ricca, in pericolo quando un imprenditore che viene dal nulla scuote l'élite di Instanbul. Nero ci porta invece in Francia, nel 1504, nei panni di un assassino che deve proteggere la figlia, con la quale non ha mai avuto un vero rapporto, da nemici mortali. Boots, invece, vede un teenager americano bullizzato che si unisce all'esercito e trova una nuova famiglia e un nuovo scopo.

I film più visti in Italia su Netflix

Parlando dei lungometraggi, nello Stivale stiamo guardando soprattutto:

  1. La donna della cabina numero 10
  2. Caramelo
  3. Aquamen e il regno perduto
  4. KPop Demon Hunters
  5. Frenchlover
  6. Io sono tu
  7. Scary Movie
  8. Ruth & Boaz
  9. Django Unchained
  10. Steve
A questo giro le novità sono La donna della cabina numero 10, Caramelo, Io sono tu, Scary Movie e Steve. L'unico film che resiste da più di poche settimane è KPop Demon Hunters (16 settimane in Top 10) che continua a essere un successo senza precedenti.

KPop Demon Hunters x Fortnite: un gameplay trailer presenta la nuova modalità Demon Rush KPop Demon Hunters x Fortnite: un gameplay trailer presenta la nuova modalità Demon Rush

Infine, vi lasciamo ai dati della precedente settimana per confronto.

