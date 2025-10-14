4 nuove serie TV su Netflix stanno convincendo gli italiani, tra opere moderne e ad ambientazione storica

Netflix ha reso disponibile le nuove classifiche settimanali dei film e delle serie TV più visti in Italia, precisamente tra il 6 e il 12 ottobre. Iniziamo subito quindi vedendo la Top 10 degli show più apprezzati di recente:

Monster: La storia di Ede Gein - Stagione 1 Animal - Stagione 1 Riv4li - Stagione 1 Angela - Mini serie Old Money. Mondo Opposti - Stagione 1 Nero - Stagione 1 Il Rifugio Atomico - Stagione 1 House of Guinness - Stagione 1 Boots - Stagione 1 Operazione Speciale: Lioness - Stagione 1

Le novità della settimana sono Animal, Old Money. Mondo Opposti, Nero e Boots. Animal racconta la storia di un veterinario senza soldi che accetta un lavoro in un negozio di animali di lusso e si ritrova a dover gestire una clientela snob ben diversa da quella a cui era abituato. Old Money. Mondo Opposti è una serie turca romantica che vede Nihal, una donna ricca, in pericolo quando un imprenditore che viene dal nulla scuote l'élite di Instanbul. Nero ci porta invece in Francia, nel 1504, nei panni di un assassino che deve proteggere la figlia, con la quale non ha mai avuto un vero rapporto, da nemici mortali. Boots, invece, vede un teenager americano bullizzato che si unisce all'esercito e trova una nuova famiglia e un nuovo scopo.