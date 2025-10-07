I film e le serie TV di Netflix più visti in Italia a inizio ottobre propongono un paio di interessanti novità

Netflix ha svelato le classifiche delle serie TV e dei film più visti in Italia nella settimana tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Iniziamo con la Top 10 degli show:

Angela - Mini serie Monster: La storia di Ed Gein - Stagione 1 Wayward: Ribeli - Mini serie Operazione Speciale: Lioness - Stagione 1 Alice in Borderlands - Stagione 3 Il rifugio atomico - Stagione 1 House of Guinnes - Stagione 1 Rivali - Stagione 1 Black Rabbit - Mini serie Mercoledì - Stagione 2

Le novità della settimana sono solo due Monster: La storia di Ed Gein e Rivali. Perlopiù la classifica è composta da ritorni della precedente settimana o da quella prima, con solo Mercoledì Stagione 2 che resiste da più di un tre settimane (9, per la precisione) in Top 10, anche se pare destinato a uscirne presto.