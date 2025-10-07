0

I film e le serie TV di Netflix più visti in Italia a inizio ottobre propongono un paio di interessanti novità

Netflix continua svelare le classifiche dei film e delle serie TV più visti in Italia e tramite esse ci permette di farci un'idea dei gusti degli spettatori dello Stivale.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/10/2025
Il logo di Netflix

Netflix ha svelato le classifiche delle serie TV e dei film più visti in Italia nella settimana tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Iniziamo con la Top 10 degli show:

  1. Angela - Mini serie
  2. Monster: La storia di Ed Gein - Stagione 1
  3. Wayward: Ribeli - Mini serie
  4. Operazione Speciale: Lioness - Stagione 1
  5. Alice in Borderlands - Stagione 3
  6. Il rifugio atomico - Stagione 1
  7. House of Guinnes - Stagione 1
  8. Rivali - Stagione 1
  9. Black Rabbit - Mini serie
  10. Mercoledì - Stagione 2

Le novità della settimana sono solo due Monster: La storia di Ed Gein e Rivali. Perlopiù la classifica è composta da ritorni della precedente settimana o da quella prima, con solo Mercoledì Stagione 2 che resiste da più di un tre settimane (9, per la precisione) in Top 10, anche se pare destinato a uscirne presto.

I lungometraggi più visti in Italia su Netflix

Nello stesso periodo di riferimento, i film più visti sulla piattaforma di streaming sono:

  1. French Lover
  2. Ruth & Boaz
  3. KPop Demon Hunters
  4. Kung Fu Panda 4
  5. Django Unchained
  6. L'amore in teoria
  7. Wonka
  8. She said maybe
  9. Delirium
  10. Man on Fire: Il fuoco della vendetta
Le locandine dei film più visti su Netflix in Italia tra la fine di ottobre e l'inizio di settembre
Anche tra i film le novità sono molto limitate, visto che solo Django Unchained e Delirium sono "nuovi", perlomeno per la classifica di Netflix. Il grande successo degli ultimi mesi continua però a essere KPop Demon Hunters che resiste in Top 10 da 15 settimane.

Vi lasciamo infine al nostro speciale dedicato a Netflix: gli anime, i film e le serie TV in uscita a ottobre.

#Classifica #Serie TV #Cinema
