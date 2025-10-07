I film e le serie TV di Netflix più visti in Italia a inizio ottobre propongono un paio di interessanti novità

Netflix ha svelato le classifiche delle serie TV e dei film più visti in Italia nella settimana tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Iniziamo con la Top 10 degli show:
- Angela - Mini serie
- Monster: La storia di Ed Gein - Stagione 1
- Wayward: Ribeli - Mini serie
- Operazione Speciale: Lioness - Stagione 1
- Alice in Borderlands - Stagione 3
- Il rifugio atomico - Stagione 1
- House of Guinnes - Stagione 1
- Rivali - Stagione 1
- Black Rabbit - Mini serie
- Mercoledì - Stagione 2
Le novità della settimana sono solo due Monster: La storia di Ed Gein e Rivali. Perlopiù la classifica è composta da ritorni della precedente settimana o da quella prima, con solo Mercoledì Stagione 2 che resiste da più di un tre settimane (9, per la precisione) in Top 10, anche se pare destinato a uscirne presto.
I lungometraggi più visti in Italia su Netflix
Nello stesso periodo di riferimento, i film più visti sulla piattaforma di streaming sono:
- French Lover
- Ruth & Boaz
- KPop Demon Hunters
- Kung Fu Panda 4
- Django Unchained
- L'amore in teoria
- Wonka
- She said maybe
- Delirium
- Man on Fire: Il fuoco della vendetta
Anche tra i film le novità sono molto limitate, visto che solo Django Unchained e Delirium sono "nuovi", perlomeno per la classifica di Netflix. Il grande successo degli ultimi mesi continua però a essere KPop Demon Hunters che resiste in Top 10 da 15 settimane.
