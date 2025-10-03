Dopo la cancellazione da parte di Paramount+, la serie TV di Halo sta vivendo una nuova vita grazie a Netflix: a pochi giorni dal debutto, lo show è schizzato in testa alle classifiche, raggiungendo la quarta posizione fra le serie più viste negli Stati Uniti.

Si tratta di un risultato eccellente, specie considerando la situazione di un progetto che dopo due stagioni sembrava destinato all'oblio, affossato da critiche provenienti soprattutto dagli appassionati della saga videoludica, che non riuscivano ad accettare le scelte compiute per questa trasposizione.

In particolare, come ricorderete, ben pochi hanno apprezzato la decisione di far recitare spesso Pablo Schreiber senza casco, esponendo Master Chief a una situazione assolutamente inedita. Per non parlare delle relazioni che l'eroe si ritrovato a intrattenere nel corso delle due stagioni.

Si tratta di scelte che gli showrunner e gli interpreti hanno difeso, naturalmente, ma che per i tantissimi fan di Halo stridono con quella che è sempre stata la caratterizzazione dei protagonisti del franchise, del tutto snaturata sul piccolo schermo.