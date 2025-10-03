Il DualSense PlayStation colore Chroma Indigo è in offerta su Amazon

Il PlayStation Controller wireless DualSense Chroma Indigo è disponibile su Amazon al prezzo di 64,99 €, in offerta rispetto al prezzo consigliato di 79,99 €. Un'occasione interessante per chi desidera aggiungere un nuovo pad alla propria collezione o sostituire quello principale con una variante cromatica elegante e accattivante. Puoi acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto. Oltre all'estetica, il DualSense resta il punto di riferimento per l'esperienza su PlayStation 5. Grazie al feedback aptico, ogni vibrazione trasmette sensazioni precise che aumentano l'immersione nei mondi di gioco. I grilletti adattivi rispondono con resistenze variabili, restituendo un feeling unico in base all'arma o all'azione compiuta.

Un design iconico con tecnologia all’avanguardia

Il design del Chroma Indigo mantiene l'ergonomia che ha reso celebre il DualSense, con impugnature solide e pulsanti reattivi, garantendo il massimo comfort anche durante le sessioni più lunghe. La batteria ricaricabile integrata, con porta USB-C, assicura praticità e autonomia per svariate ore di gioco.

DualSense Chroma Indigo

Un accessorio imprescindibile per chi gioca su PS5, compatibile anche con PC e dispositivi supportati, perfetto sia per il single-player che per le sfide in multiplayer locale e online.