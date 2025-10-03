Intel Arc: pubblicati i driver ottimizzati per la beta di Call of Duty: Black Ops 7

Intel ha rilasciato nelle scorse ore un nuovo set di driver grafici pensati appositamente per supportare la Beta pubblica di Call of Duty: Black Ops 7, disponibile dal 2 al 5 ottobre per chi ha preordinato il titolo o è abbonato a piani selezionati del Game Pass, e accessibile a tutti fino all'8 ottobre.
La versione del driver in questione è la 32.0101.8135, ed è ottimizzata per garantire la migliore esperienza possibile sulle schede grafiche Intel Arc e sulle GPU integrate delle ultime generazioni di CPU Intel. C'è però un aspetto importante da sottolineare: il nuovo pacchetto non è certificato WHQL (Windows Hardware Quality Labs).
Driver beta Call of Duty: Black Ops 7, saltare la certificazione
La scelta di Intel di saltare la certificazione sembra essere stata dettata dalla necessità di rilasciare in tempi rapidi un driver compatibile con la Beta del nuovo titolo Activision, evitando che i giocatori con schede Arc o CPU con grafica integrata rimanessero esclusi. Il supporto è garantito per un'ampia gamma di hardware: dalle schede grafiche Intel Arc A-Series (Alchemist) e B-Series (Battlemage), fino alla Iris Xe Discrete (DG1).
Sul fronte CPU, i driver sono compatibili con le nuove Core Ultra Series 2 (Lunar Lake e Arrow Lake), Core Ultra Meteor Lake, oltre alle ultime generazioni Core 14ª (Raptor Lake Refresh), 13ª (Raptor Lake), 12ª (Alder Lake) e 11ª (Tiger Lake).
Driver beta Call of Duty: Black Ops 7, saltare la certificazione
Nelle note di rilascio, Intel avverte che sono ancora presenti alcuni bug in diversi titoli. Tra i giochi interessati figurano Satisfactory, World of Warcraft: Dragonflight, Marvel's Spider-Man 2 e la stessa Beta di Call of Duty Black Ops 7.
In particolare, nel nuovo capitolo della saga di Activision si potrebbero riscontrare problemi legati alla resa di alcune sorgenti luminose. La soluzione proposta da Intel è semplice: impostare la qualità delle ombre su "Normale" o un livello superiore per mitigare il problema. Questo rilascio conferma l'impegno di Intel nel supportare la sua linea di GPU Arc, sempre più diffusa tra i gamer.