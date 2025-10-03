Intel Arc: pubblicati i driver ottimizzati per la beta di Call of Duty: Black Ops 7

Intel ha rilasciato nelle scorse ore un nuovo set di driver grafici pensati appositamente per supportare la Beta pubblica di Call of Duty: Black Ops 7, disponibile dal 2 al 5 ottobre per chi ha preordinato il titolo o è abbonato a piani selezionati del Game Pass, e accessibile a tutti fino all'8 ottobre.

La versione del driver in questione è la 32.0101.8135, ed è ottimizzata per garantire la migliore esperienza possibile sulle schede grafiche Intel Arc e sulle GPU integrate delle ultime generazioni di CPU Intel. C'è però un aspetto importante da sottolineare: il nuovo pacchetto non è certificato WHQL (Windows Hardware Quality Labs).