Vinci una RTX 5090 Suprim Liquid con il giveaway di Instant Gaming: scopri come partecipare e aumentare le chance di vittoria

E c'è di più: per aumentare le tue possibilità di vittoria, assicurati di seguire la pagina di Instant Gaming su tutti i social ufficiali . Più canali seguirai, più possibilità avrai di portarti a casa questo gioiello tecnologico. I risultati e il vincitore saranno annunciati direttamente sul canale Discord di Instant Gaming .

Instant Gaming ti dà la possibilità di vincere una RTX 5090 Suprim Liquid . Partecipare al giveaway è semplicissimo: ti basta entrare sul sito di Instant Gaming e puoi farlo direttamente tramite questo link , iscriverti e seguire i passaggi indicati.

Le caratteristiche della RTX 5090 Suprim Liquid

Questa scheda sfrutta nuovi Streaming Multiprocessor ottimizzati per neural shaders, Core Ray Tracing di quarta generazione e Tensor Core di quinta generazione. Il sistema di dissipazione combina raffreddamento a liquido e ad aria con un radiatore da 360 mm e ventole STORMFORCE, supportato da un waterblock brevettato e una base in rame a microalette per la massima efficienza termica.

Giveaway RTX 5090 Suprim Liquid

I tubi rinforzati antigraffio e la backplate in metallo aumentano robustezza e durata. Riesce a garantire, inoltre, un output fino ad 8K e 120FPS. In termini di design sottolineiamo la presenza di linee diamantate e finiture metalliche.