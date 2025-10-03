2

Vinci una RTX 5090 Suprim Liquid con il giveaway di Instant Gaming: scopri come partecipare e aumentare le chance di vittoria

Instant Gaming ha messo a disposizione degli utenti un giveaway che ti permette di vincere una RTX5090, in questo articolo scopriamo come funziona e come partecipare.

03/10/2025
RTX5090

Instant Gaming ti dà la possibilità di vincere una RTX 5090 Suprim Liquid. Partecipare al giveaway è semplicissimo: ti basta entrare sul sito di Instant Gaming e puoi farlo direttamente tramite questo link, iscriverti e seguire i passaggi indicati.

E c'è di più: per aumentare le tue possibilità di vittoria, assicurati di seguire la pagina di Instant Gaming su tutti i social ufficiali. Più canali seguirai, più possibilità avrai di portarti a casa questo gioiello tecnologico. I risultati e il vincitore saranno annunciati direttamente sul canale Discord di Instant Gaming.

Le caratteristiche della RTX 5090 Suprim Liquid

Questa scheda sfrutta nuovi Streaming Multiprocessor ottimizzati per neural shaders, Core Ray Tracing di quarta generazione e Tensor Core di quinta generazione. Il sistema di dissipazione combina raffreddamento a liquido e ad aria con un radiatore da 360 mm e ventole STORMFORCE, supportato da un waterblock brevettato e una base in rame a microalette per la massima efficienza termica.

Giveaway RTX 5090 Suprim Liquid
Giveaway RTX 5090 Suprim Liquid

I tubi rinforzati antigraffio e la backplate in metallo aumentano robustezza e durata. Riesce a garantire, inoltre, un output fino ad 8K e 120FPS. In termini di design sottolineiamo la presenza di linee diamantate e finiture metalliche.

#Tecnologia
