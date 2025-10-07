Sony stava per comprare Bullfrog, il team di Molyneux: veterano PlayStation svela il segreto

Peter Molyneux , famoso soprattutto in quanto ideatore di Fable presso il team Lionhead Studios da lui stesso creato, precedentemente aveva fondato lo studio di sviluppo Bullfrog . I giocatori d'oggi forse non lo conosceranno ma era un nome di punta a fine anni 80 e inizio 90.

Le parole del veterano di Sony su Bullfrog

Le informazioni provengono da Martin Alltimes, un veterano di PlayStation, che ha dichiarato parlando con The Game Business: "Uno dei segreti meglio nascosti è che abbiamo [ndr, Sony] quasi comprato Bullfrog, la compagnia di Peter Molyneux. Peter ci ha proposto Dungeon Keeper, un gioco che non è mai stato pubblicato chiamato The Indestructibles e anche un'altra cosa. Alla fine, abbiamo deciso che era più facile e meno costoso comprarli".

Peter Molyneux

Secondo quanto si sa, pare che dopo aver ricevuto l'offerta di Sony il managing director di Bullfrog Les Edgar ha immediatamente contattato Electronic Arts per vedere se faceva una controproposta. Considerando il livello di successo di Bullfrog e la fama di Molyneux in quegli anni, EA non si è tirata indietro e ha comprato Bullfrog nel 1995.

Come già detto, successivamente Molyneux ha lasciato Bullfrog e ha fondato Lionhead Studios, che è poi stato comprato da Microsoft e infine chiuso nel 2016, anni dopo che Molyneux aveva lasciato anche tale team.

Sappiamo poi che Masters of Albion, il nuovo gioco di Peter Molyneux, potrebbe essere l'ultimo per l'autore di Fable e Populous.