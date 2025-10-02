Masters of Albion, il nuovo gioco di Peter Molyneux, potrebbe essere l'ultimo per l'autore di Fable e Populous

A 66 anni , il game designer britannico è ancora alquanto giovane, ma ha già oltre 40 anni di esperienza nel mondo dello sviluppo di videogiochi, dunque potrebbe aver maturato i requisiti per scegliere di chiudere la propria carriera, anche se al momento è solo un pensiero, riferito durante un'intervista.

La carriera si chiuderà con un altro God Game?

"Sto lavorando più duramente ora di quanto abbia mai fatto in precedenza", ha spiegato Molyneux a Edge, "e non credo di avere ancora energia vitale per affrontare un'altra esperienza del genere più avanti".

Un'immagine di Masters of Albion

"Tutto quello che ho fatto... mi sembra proprio che questa sia una scommessa, capisci?" Ha detto Molyneux a proposito di Masters of Albion, il suo nuovo "god game" ad ambientazione agreste che come ambientazione sembra un po' richiamare proprio Fable, considerando la corrispondenza dello scenario. "Ho puntato tutte le mie fiches sul tavolo".

Molyneux in effetti si era già preso una lunga pausa dalla creazione di videogiochi dopo l'avventura su Kickstarter nel 2012 con il gioco Godus, che è stato rilasciato in Early Access un anno dopo ma non è mai giunto in forma definitiva.

A questo punto attendiamo di vedere se Masters of Albion possa rappresentare davvero un degno congedo per l'autore di classici come Populous, Black & White e Fable.