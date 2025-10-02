Mortal Kombat 1 potrebbe essere in arrivo su Xbox Game Pass

Microsoft potrebbe aver lasciato trapelare che Mortal Kombat 1 sia in arrivo su Game Pass, considerando un piccolo dettaglio emerso in un'immagine pubblicitaria, che potrebbe essere alquanto esplicito sulla questione.
Non si tratta di un annuncio, ma il materiale di partenza è comunque un elemento promozionale ufficiale di Microsoft, cosa che ci spinge a prendere la questione in una certa considerazione, sebbene ovviamente possa trattarsi di un errore.
In ogni caso, la copertina di Mortal Kombat 1 compare, per ben due volte, in un banner pubblicitario di Xbox Game Pass, tra i vari titoli appartenenti al catalogo del servizio, sebbene il gioco NetherRealm non sia ancora disponibile all'interno di questo.
Una scelta logica
Potrebbe essere un semplice errore, ma considerando che tutti gli altri giochi mostrati nell'immagine sono effettivamente parte del catalogo di Game Pass, viene da pensare che il banner sia stato preparato considerando uscite anche prossime, che dovrebbero comprendere anche Mortal Kombat 1.
The Microsoft Store on Xbox puts Mortal Kombat 1 as one of the games available with Game Pass Ultimate in a new banner
byu/nicksuperdx inXboxGamePass
In effetti, se si considera che Mortal Kombat 11 si trova da diverso tempo all'interno di Xbox Game Pass, è probabile che il nuovo capitolo possa essere introdotto presto all'interno del servizio, forse già nei prossimi giorni.
Avendo raggiunto praticamente la completezza lo scorso maggio, Mortal Kombat 1 potrebbe essere un forte candidato al catalogo di Game Pass, dunque, in attesa dei prossimi annunci ufficiali da parte di Microsoft.
Nel frattempo, continuano le polemiche in seguito all'annuncio della riorganizzazione di Game Pass, con i tre nuovi livelli (oltre a PC Game Pass) e l'incremento di prezzo per Ultimate, oltre all'arrivo di circa 100 giochi in un colpo solo.