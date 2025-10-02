Microsoft commenta i rincari di Xbox Game Pass: “stiamo compensando aggiungendo maggiore valore al servizio”

Dustin Blackwell, Director of Gaming & Platform Communications di Microsoft, ha commentato i recenti aumenti di prezzo di Xbox Game Pass, sottolineando che la decisione non è stata presa alla leggera e che l'azienda sta monitorando con attenzione le reazioni e i feedback della community.
Per chi se lo fosse perso, ieri è stata annunciata una rimodulazione dei piani di abbonamento, che ha comportato anche un significativo aumento dei prezzi. In particolare, Xbox Game Pass Ultimate ha registrato un rincaro del 50%: in Europa, il costo mensile è passato da 17,99 € a 26,99 €. Una variazione che ha generato reazioni piuttosto negative da parte degli utenti, con molti abbonati che hanno scelto di disattivare il rinnovo automatico o di cancellare l'iscrizione. In alcuni casi, il sito ufficiale di Microsoft ha persino subito un crash temporaneo a causa dell'elevato numero di richieste di disdetta.
“Gli aumenti di prezzo non fanno piacere a nessuno”
Parlando con il portale The Verge, Blackwell ha dichiarato che Microsoft sta cercando di compensare l'aumento dei prezzi aggiungendo maggiore valore ai vari piani di abbonamento.
Ad esempio, ora tutti i tier includono Xbox Cloud Gaming, mentre l'Ultimate incorporerà il catalogo di Ubisoft Classics, la Fortnite Crew e riceverà oltre 75 giochi al day one, che sono "il 50% in più rispetto l'anno scorso", sempre secondo a Blackwell. Chiaramente non è detto che queste misure riescano ad accontentare tutti, con Microsoft che continuerà ad ascoltare i feedback dei giocatori per offrire loro ciò che desiderano.
"Sappiamo che gli aumenti di prezzo non fanno piacere a nessuno, ma stiamo cercando di compensare aggiungendo maggiore valore a questi piani", afferma Blackwell. "È una decisione che non prendiamo alla leggera e stiamo ascoltando i feedback dei giocatori e della community per cercare di offrire loro ciò che realmente desiderano".