Microsoft commenta i rincari di Xbox Game Pass: “stiamo compensando aggiungendo maggiore valore al servizio”

Dustin Blackwell, Director of Gaming & Platform Communications di Microsoft, ha commentato i recenti aumenti di prezzo di Xbox Game Pass, sottolineando che la decisione non è stata presa alla leggera e che l'azienda sta monitorando con attenzione le reazioni e i feedback della community.

Per chi se lo fosse perso, ieri è stata annunciata una rimodulazione dei piani di abbonamento, che ha comportato anche un significativo aumento dei prezzi. In particolare, Xbox Game Pass Ultimate ha registrato un rincaro del 50%: in Europa, il costo mensile è passato da 17,99 € a 26,99 €. Una variazione che ha generato reazioni piuttosto negative da parte degli utenti, con molti abbonati che hanno scelto di disattivare il rinnovo automatico o di cancellare l'iscrizione. In alcuni casi, il sito ufficiale di Microsoft ha persino subito un crash temporaneo a causa dell'elevato numero di richieste di disdetta.