51

Microsoft commenta i rincari di Xbox Game Pass: “stiamo compensando aggiungendo maggiore valore al servizio”

Dustin Blackwell di Microsoft ha parlato dei recenti aumenti di prezzo per Xbox Game Pass, in particolare per il tier Ultimate.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   02/10/2025
immagine promozionale del game pass

Dustin Blackwell, Director of Gaming & Platform Communications di Microsoft, ha commentato i recenti aumenti di prezzo di Xbox Game Pass, sottolineando che la decisione non è stata presa alla leggera e che l'azienda sta monitorando con attenzione le reazioni e i feedback della community.

Per chi se lo fosse perso, ieri è stata annunciata una rimodulazione dei piani di abbonamento, che ha comportato anche un significativo aumento dei prezzi. In particolare, Xbox Game Pass Ultimate ha registrato un rincaro del 50%: in Europa, il costo mensile è passato da 17,99 € a 26,99 €. Una variazione che ha generato reazioni piuttosto negative da parte degli utenti, con molti abbonati che hanno scelto di disattivare il rinnovo automatico o di cancellare l'iscrizione. In alcuni casi, il sito ufficiale di Microsoft ha persino subito un crash temporaneo a causa dell'elevato numero di richieste di disdetta.

“Gli aumenti di prezzo non fanno piacere a nessuno”

Parlando con il portale The Verge, Blackwell ha dichiarato che Microsoft sta cercando di compensare l'aumento dei prezzi aggiungendo maggiore valore ai vari piani di abbonamento.

Xbox Game Pass Premium includerà i giochi first party di Xbox, ma Call of Duty è completamente escluso Xbox Game Pass Premium includerà i giochi first party di Xbox, ma Call of Duty è completamente escluso

Ad esempio, ora tutti i tier includono Xbox Cloud Gaming, mentre l'Ultimate incorporerà il catalogo di Ubisoft Classics, la Fortnite Crew e riceverà oltre 75 giochi al day one, che sono "il 50% in più rispetto l'anno scorso", sempre secondo a Blackwell. Chiaramente non è detto che queste misure riescano ad accontentare tutti, con Microsoft che continuerà ad ascoltare i feedback dei giocatori per offrire loro ciò che desiderano.

Immagine pubblicitaria del Game Pass
Immagine pubblicitaria del Game Pass

"Sappiamo che gli aumenti di prezzo non fanno piacere a nessuno, ma stiamo cercando di compensare aggiungendo maggiore valore a questi piani", afferma Blackwell. "È una decisione che non prendiamo alla leggera e stiamo ascoltando i feedback dei giocatori e della community per cercare di offrire loro ciò che realmente desiderano".

#Microsoft
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Microsoft commenta i rincari di Xbox Game Pass: “stiamo compensando aggiungendo maggiore valore al servizio”