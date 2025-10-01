Le richieste di cancellazione da Game Pass sono così tante, che il sito è andato in crash

Pare che la rimodulazione dei prezzi delle varie fasce del Game Pass non sia stata accolta particolarmente bene dai videogiocatori. Gli aumenti hanno infatti convinto moltissime persone a disdire il loro abbonamento . Quante? Impossibile dirlo, ma il fatto che la pagina ufficiale degli abbonamenti Microsoft sia andata in crash può significare soltanto che le richieste sono moltissime.

Un duro colpo

In molti stanno riportando difficoltà di accesso alla pagina, che non carica nulla o impiega diversi minuti per farlo. Alcuni, in realtà, sono riusciti ad accedere, ma la situazione è comunque indicativa.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Qualcuno ha provato a sottolineare che solitamente quella pagina è molto lenta a caricare, ma altri hanno risposto che oggi è "molto più lenta" del solito. Comunque sia, con il passare delle ore la situazione si sta normalizzando, segno che a causare il problema potrebbe essere stato la prima ondata di indignati in fuga dal Game Pass.

Ma di cosa stiamo parlando? Sotanzialmente tutte le fasce di abbonamento al Game Pass hanno subito degli aumenti. In particolare la fascia Ultimate, unica a comprendere anche i giochi di Microsoft pubblicati al lancio, è arriva a 26,99 euro al mese, per una spesa annuale di 323,88 euro. Considerando che prima costava 17,99 euro al mese, parliamo di una aumento davvero consistente. Anche l'abbonamento PC è salito di prezzo, passando da 11,99 euro al mese, a 14,99 euro al mese.

Detto questo, se anche voi volete cancellarvi dal Game Pass in seguito agli aumenti, seguite la nostra guida passo passo.