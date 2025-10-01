Nintendo Switch OLED in offerta su AliExpress grazie ai coupon

La Nintendo Switch OLED è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 257,73€ scende a 237,73€ grazie al coupon ITMULTI20 o, in alternativa, al codice ITCD20, che garantiscono uno sconto di 20€. L'offerta è valida dal 1° al 7 ottobre, utilizzabile una sola volta per utente, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. Acquista qui Nintendo Switch OLED in offerta.

Rispetto al modello standard, la versione OLED integra un display da 7 pollici con colori più intensi e contrasti profondi, rendendo ogni partita più immersiva. A questo si aggiunge un audio potenziato, che contribuisce a migliorare l'esperienza sia in modalità portatile che in quella da tavolo.