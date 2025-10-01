Nintendo Switch OLED in offerta su AliExpress grazie ai coupon

La Nintendo Switch OLED è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 257,73€ scende a 237,73€ grazie al coupon ITMULTI20 o, in alternativa, al codice ITCD20, che garantiscono uno sconto di 20€. L'offerta è valida dal 1° al 7 ottobre, utilizzabile una sola volta per utente, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. Acquista qui Nintendo Switch OLED in offerta.
Rispetto al modello standard, la versione OLED integra un display da 7 pollici con colori più intensi e contrasti profondi, rendendo ogni partita più immersiva. A questo si aggiunge un audio potenziato, che contribuisce a migliorare l'esperienza sia in modalità portatile che in quella da tavolo.
Un’ibrida che non teme confronti
Come tutte le console della famiglia Switch, anche la versione OLED può essere utilizzata in mobilità, in modalità tabletop con lo stand regolabile, o collegata alla TV. L'aggiornamento hardware la rende più stabile e piacevole da usare in ogni contesto, senza rinunciare alla versatilità che ha reso la console Nintendo un successo mondiale.
Con la promozione valida dal 1° al 7 ottobre, questa è l'occasione giusta per entrare nel mondo Switch o aggiornare la propria console con la versione più raffinata e completa della serie.