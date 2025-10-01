0

Nintendo Switch OLED in offerta su AliExpress grazie ai coupon

La versione con display OLED da 7 pollici e audio migliorato torna in promozione: un'occasione per chi vuole il massimo dall'esperienza Switch.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   01/10/2025
Nintendo Switch OLED

La Nintendo Switch OLED è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 257,73€ scende a 237,73€ grazie al coupon ITMULTI20 o, in alternativa, al codice ITCD20, che garantiscono uno sconto di 20€. L'offerta è valida dal 1° al 7 ottobre, utilizzabile una sola volta per utente, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. Acquista qui Nintendo Switch OLED in offerta.

Rispetto al modello standard, la versione OLED integra un display da 7 pollici con colori più intensi e contrasti profondi, rendendo ogni partita più immersiva. A questo si aggiunge un audio potenziato, che contribuisce a migliorare l'esperienza sia in modalità portatile che in quella da tavolo.

Un’ibrida che non teme confronti

Come tutte le console della famiglia Switch, anche la versione OLED può essere utilizzata in mobilità, in modalità tabletop con lo stand regolabile, o collegata alla TV. L'aggiornamento hardware la rende più stabile e piacevole da usare in ogni contesto, senza rinunciare alla versatilità che ha reso la console Nintendo un successo mondiale.

Nintendo Switch OLED
Nintendo Switch OLED

Con la promozione valida dal 1° al 7 ottobre, questa è l'occasione giusta per entrare nel mondo Switch o aggiornare la propria console con la versione più raffinata e completa della serie.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Nintendo Switch OLED in offerta su AliExpress grazie ai coupon