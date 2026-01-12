Le cuffie Sony WH-1000XM5 e WH-1000XM6 sono di nuovo in sconto su AliExpress: con i nostri codici spenderai molto meno

Su AliExpress sono disponibili le cuffie Sony. Partiamo dal modello WH-1000XM5 con cancellazione del rumore, disponibile a 220,40 €. Con il codice MULTI20 potrai risparmiare altri 20 € (prova con il codice WDIT20, se il primo non dovesse funzionare). Se sei interessato, puoi acquistarle direttamente tramite questo link scegliendo la tua colorazione preferita.

Cuffie Sony in offerta

Si tratta in questo caso delle offerte invernali di AliExpress, disponibili fino al 18 gennaio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni e hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

Cuffie WH-1000XM5

Le cuffie WH-1000XM5 offrono fino a 30 ore di autonomia e sono compatibili con dispositivi iOS e Android, proprio come le WH-1000XM6. Sono inoltre dotate di cancellazione del rumore, oltre ad essere leggere e perfette per l'ascolto prolungato. Si tratta di prodotti particolarmente apprezzati dagli utenti per la loro affidabilità e qualità.