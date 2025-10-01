In Bubble Bobble Sugar Dungeons c'è un castello gigante, che è stato mostrato in video

Arc System Works e Taito Corporation hanno presentato in video un nuovo livello dell'attesissimo Bubble Bobble Sugar Dungeons , chiamato il " Castello ". Si tratta di un gigantesco stage in cui i giocatori esplorano stanze collegate tra loro, che formano un enorme labirinto. Si tratta di una novità assoluta per la serie, strutturata finora in modo davvero diverso.

Bubblelike

Nei Bubble Bobble precedenti, le mappe erano fisse e i giocatori passavano al livello successivo dopo aver sconfitto tutti i nemici presenti. Il Castello, invece, introduce più piani collegati orizzontalmente e verticalmente a formare un unico, immenso stage.

Quindi non solo bisognerà scegliere come esplorarlo, ma anche evitare di perdersi.

Nella parte più profonda del Castello li attende un boss unico. Durante l'avventura si potranno raccogliere tesori, che cambiano a ogni nuova partita, potenziare Bub con abilità e nuovo equipaggiamento e cercare di raggiungere il cuore del Castello.

Il canale YouTube ufficiale di Bub, "BubblunChannel", ha pubblicato anche Bubble Bobble Sugar Dungeon: Sugar Dungeon Producer Letter Vol. 3, che offre una presentazione dettagliata del gioco, incluse sequenze di gameplay mostrate dal producer insieme a Bub. Nel video è possibile vedere in anteprima proprio il nuovo stage.

Per il resto, vi ricordiamo che Bubble Bobble Sugar Dungeons è in arrivo su PC (Steam), Nintendo Switch e PlayStation 5 il 27 novembre 2025.