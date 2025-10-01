Le cuffie Sony con cancellazione del rumore sono disponibili in forte sconto su AliExpress

Su AliExpress sono disponibili diverse cuffie Sony con cancellazione del rumore e altre caratteristiche molto interessanti. Le WH-1000XM6 costano 375,71 €, ma con il codice ITMULTI35 potete risparmiare altri 35 € (se non dovesse funzionare provate con ITCD35). Potete acquistarle direttamente tramite questo link .

Offerta per un periodo limitato

Le cuffie sono proposte in diverse colorazioni, quindi assicuratevi di scegliere manualmente la vostra preferita. Sono dotate di cancellazione del rumore avanzata, con audio ad alta risoluzione e una qualità di chiamata impeccabile. Si tratta quindi di un prodotto must-have, se siete alla ricerca di cuffie affidabili e adatte a qualsiasi circostanza.

Cuffie wireless Sony WH-1000XM5

La tecnologia LDAC consente l'ascolto in risoluzione per un suono ricco e convincente, mentre il driver di precisione ottimizza la sensibilità alle alte frequenze. La batteria dura fino a 30 ore, quindi le cuffie sono perfette anche per i viaggi molto lunghi. Vi ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Inoltre, le offerte sono valide per un periodo di tempo limitato e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne.