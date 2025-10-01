Rock Band 4 festeggia il suo decimo anniversario sparendo dai negozi: le licenze sono scadute

Rock Band 4 sta per festeggiare il suo decimo anniversario . Purtroppo le buone notizie finiscono qui, perché per l'occasione sarà rimosso da tutti i negozi , a causa della scadenza delle licenze. Era inevitabile che accadesse, prima o poi, ma fa comunque un certo effetto, considerando cosa la serie ha rappresentato per un certo momento della storia dei videogiochi.

L'amaro finale

"Domenica 5 ottobre 2025 Rock Band 4 compirà 10 anni", ha scritto il producer di Epic Games Kyle Wynn nel canale Discord di Rock Band. "Che viaggio incredibile è stato. Ma con questa tappa importante arriva anche un grande cambiamento: le licenze della colonna sonora stanno per scadere. Per questo motivo, Rock Band 4 verrà rimosso dagli store digitali di PlayStation e Xbox."

Wynn ha chiarito che chi ha già acquistato Rock Band 4, DLC inclusi, potrà comunque mantenere l'accesso al gioco e scaricarlo "su qualsiasi nuovo dispositivo compatibile".

Parlando di DLC, ha precisato che: "I brani verranno rimossi man mano che raggiungeranno il traguardo dei 10 anni. Ma tutto ciò che avete acquistato rimarrà nella vostra libreria. Siamo davvero grati per la passione che questa community ha dimostrato."

Dopo l'annuncio, pare che molti stiano acquistando i DLC di Rock Band 4, almeno stando alle reazioni su Reddit e nel canale Discord ufficiali del gioco. Un altro pezzo di questo medium che muore. Un vero peccato. Lo celebreremo suonando Miracle Man con la nostra chitarrina di plastica.