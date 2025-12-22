La serie Octopath Traveler di Square Enix ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite

La serie Octopath Traveler ha superato il traguardo delle 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo. L'annuncio arriva dai profili social ufficiali di Square Enix, accompagnato da un artwork celebrativo che trovate qui sotto.
Alla fine dello scorso anno il franchise aveva raggiunto quota 5 milioni di copie acquistate, quindi le vendite complessive sono cresciute di un ulteriore milione nell'arco di circa dodici mesi. Un risultato sicuramente spinto anche dal recente lancio di Octopath Traveler 0, arrivato nei negozi all'inizio di questo mese.
Una serie che strizza l'occhiolino ai classici del genere
Il primo Octopath Traveler è uscito inizialmente come esclusiva Nintendo Switch nel luglio del 2018, per poi approdare su PC, Xbox e PlayStation negli anni successivi. Nel 2023 è arrivato nei negozi Octopath Traveler 2, con a seguire Octopath Traveler 0 lo scorso 4 dicembre, prequel della serie e adattamento per PC e console del capitolo mobile Champions of the Continent.
Per chi non la conoscesse, Octopath Traveler è una serie di JRPG di Square Enix, caratterizzata da un forte richiamo ai classici del genere dell'era 16-bit combinata a uno stile grafico HD‑2D, che combina sprite bidimensionali e ambientazioni tridimensionali, in cui si vivono delle storie dal punto di vista di più personaggi giocabili.
Se siete curiosi e volete iniziare ad avvicinarvi alla serie, al momento i primi due capitoli sono disponibili con il 60% di sconto su tutti gli store digitali per un periodo di tempo limitato (la disponibilità può variare da piattaforma a piattaforma).