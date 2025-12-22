La serie Octopath Traveler di Square Enix ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite

Alla fine dello scorso anno il franchise aveva raggiunto quota 5 milioni di copie acquistate , quindi le vendite complessive sono cresciute di un ulteriore milione nell'arco di circa dodici mesi . Un risultato sicuramente spinto anche dal recente lancio di Octopath Traveler 0 , arrivato nei negozi all'inizio di questo mese.

Una serie che strizza l'occhiolino ai classici del genere

Il primo Octopath Traveler è uscito inizialmente come esclusiva Nintendo Switch nel luglio del 2018, per poi approdare su PC, Xbox e PlayStation negli anni successivi. Nel 2023 è arrivato nei negozi Octopath Traveler 2, con a seguire Octopath Traveler 0 lo scorso 4 dicembre, prequel della serie e adattamento per PC e console del capitolo mobile Champions of the Continent.

Per chi non la conoscesse, Octopath Traveler è una serie di JRPG di Square Enix, caratterizzata da un forte richiamo ai classici del genere dell'era 16-bit combinata a uno stile grafico HD‑2D, che combina sprite bidimensionali e ambientazioni tridimensionali, in cui si vivono delle storie dal punto di vista di più personaggi giocabili.

Se siete curiosi e volete iniziare ad avvicinarvi alla serie, al momento i primi due capitoli sono disponibili con il 60% di sconto su tutti gli store digitali per un periodo di tempo limitato (la disponibilità può variare da piattaforma a piattaforma).