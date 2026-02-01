Octopath Traveler 0 si aggiorna: migliora le prestazioni e non solo

Octopath Traveler 0 si è aggiornato e ha ricevuto così una serie di correzioni. Il gioco di ruolo di Square Enix, sviluppato per Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X vede così una serie di miglioramenti.

Al momento della scrittura potete già scaricare l'aggiornamento su ogni piattaforma.