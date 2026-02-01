Octopath Traveler 0 si aggiorna: migliora le prestazioni e non solo

Octopath Traveler 0 si è aggiornato e ha ricevuto così una serie di correzioni. Il gioco di ruolo di Square Enix, sviluppato per Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X vede così una serie di miglioramenti.
Al momento della scrittura potete già scaricare l'aggiornamento su ogni piattaforma.
I dettagli sull'aggiornamento di Octopath Traveler 0
Le note dell'aggiornamento ufficiali spiegano che tra i miglioramenti all'interno di Octopath Traveler 0 vi è un aumento della qualità del suono, così come un complessivo miglioramento delle prestazioni, certamente sempre gradito su ogni piattaforma.
Inoltre, sono stati risolti alcuni bug, per la precisione gli autori di Octopath Traveler 0 hanno lavorato a:
- un problema nel quale la parte interna del museo non cambiava dopo averlo potenziato
- un problema che impediva a certi Trofei / Obiettivi di sbloccarsi correttamente su alcune piattaforme (non è precisato quali)
- un problema che non permetteva il corretto salvataggio dei dati su alcune piattaforme (di nuovo, non viene indicato quali)
Il team chiude le note dell'aggiornamento con un piccolo commento: "Speriamo che continuerete a divertirvi con Octopath Traveler 0". Diteci, state ancora giocando al GDR oppure lo avete già completato ormai?
Vi lasciamo infine alla nostra intervista dedicata a Octopath Traveler 0, ricostruire sé stessi per ricostruire il mondo.