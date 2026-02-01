Resident Evil Requiem includerà Ada Wong e Chris Redfield? Un leaker risponde

Resident Evil Requiem vedrà il ritorno di un amato personaggio della saga: Leon Kennedy. Ci saranno però altri volti di primissimo piano? Secondo un noto leaker, Dusk Golem noto anche come AestheticGamer, due personaggi noti non saranno presenti.
Parliamo di Ada Wong e Chris Redfield.
Il commento del leaker di Resident Evil Requiem
Il commento di Dusk Golem deriva dal fatto che online qualcuno gli sta attribuendo un rumor riguardo alla presenza dei due personaggi all'interno del nuovo videogioco di Resident Evil. Il leaker è quindi intervenuto per mettere in chiaro le cose.
Dusk Golem spiega che vuole immediatamente risolvere la situazione e affermare di "non aver mai detto" nulla riguardo ad Ada e Chris. Si tratterebbe solo di un falso rumor che circola in rete. "Non credo che Chris o Ada siano in Resident Evil Requiem, basandomi su quanto ho sentito, perlomeno non in un modo significativo".
In altre parole, i due personaggi non saranno realmente presenti nel gioco, ma non è escluso che vengano anche solo citati dai protagonisti o da alcuni collezionabili narrativi presenti all'interno dell'opera. Ovviamente, questa dichiarazione di Dusk Golem è comunque da considerarsi un rumor. La fonte ha spesso condiviso informazioni corrette sulla saga, ma di tanto in tanto ha condiviso dettagli imprecisi, quindi è sempre possibile che anche in questo caso si sia sbagliato.
Toccherà a Capcom condividere dettagli a riguardo, ma supponiamo che in caso i personaggi siano presenti, l'editore e sviluppatore vogliano che il tutto sia una sorpresa. Segnaliamo infine che Resident Evil Requiem non si tratterrà in termini di violenza e sangue, ma non sarà fine a se stessa.