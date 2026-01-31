Il Leon di Resident Evil Requiem è così brutale da spiazzare i giocatori? È proprio ciò che vuole Capcom

Continuano a emergere nuovi dettagli e curiosità su Resident Evil Requiem man mano che ci avviciniamo alla data di uscita. Una delle più interessanti riguarda Leon S. Kennedy: se la brutalità e la ferocia mostrate negli ultimi trailer vi hanno lasciato perplessi, sappiate che era esattamente questo l'obiettivo di Capcom.
Intervistato da DenNicoFamiGamer (tradotta da GamesRadar), il director Koshi Nakanishi ha spiegato che il Leon di Requiem è molto più brutale rispetto alle versioni viste nei capitoli precedenti. In questo episodio emergeranno la sua "rabbia spietata" e un "atteggiamento disilluso", frutto di anni trascorsi a combattere contro morti viventi, mostri e corporazioni malvagie. Il team, ha aggiunto, ha volutamente puntato a far esclamare ai giocatori: "Leon, ma che ti succede?" di fronte a questa nuova incarnazione del personaggio.
Leon, ma che combini?
"Leon torna in questo gioco, e ciò che avete visto è il risultato del nostro lavoro per immaginare che tipo di persona sarebbe diventato e cosa potrebbe passargli per la testa", ha detto Nakanishi. "Questo Leon ha combattuto davvero a lungo, ha un atteggiamento disilluso ed emana una rabbia spietata."
Secondo il director, un simbolo evidente di questo cambiamento è la nuova arma corpo a corpo di Leon: un'accetta, con cui lo abbiamo visto fare letteralmente a pezzi i non‑morti.
"Un simbolo di questo cambiamento è che, in questo gioco, Leon usa una piccozza come arma principale. Il Leon di questo capitolo combatte brandendo la sua accetta insanguinata in un modo che potrebbe farvi pensare: "Leon, ma che ti succede?" mentre giocate. Ed è esattamente ciò a cui puntiamo."
E non sarà solo Leon a cambiare: anche gli zombie di Resident Evil Requiem saranno molto diversi dal passato, con circa 100 personalità differenti e comportamenti imprevedibili.