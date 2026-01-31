Il Leon di Resident Evil Requiem è così brutale da spiazzare i giocatori? È proprio ciò che vuole Capcom

Intervistato da DenNicoFamiGamer (tradotta da GamesRadar), il director Koshi Nakanishi ha spiegato che il Leon di Requiem è molto più brutale rispetto alle versioni viste nei capitoli precedenti. In questo episodio emergeranno la sua "rabbia spietata" e un "atteggiamento disilluso", frutto di anni trascorsi a combattere contro morti viventi, mostri e corporazioni malvagie. Il team, ha aggiunto, ha volutamente puntato a far esclamare ai giocatori: "Leon, ma che ti succede?" di fronte a questa nuova incarnazione del personaggio.

Continuano a emergere nuovi dettagli e curiosità su Resident Evil Requiem man mano che ci avviciniamo alla data di uscita. Una delle più interessanti riguarda Leon S. Kennedy : se la brutalità e la ferocia mostrate negli ultimi trailer vi hanno lasciato perplessi, sappiate che era esattamente questo l'obiettivo di Capcom.

Leon, ma che combini?

"Leon torna in questo gioco, e ciò che avete visto è il risultato del nostro lavoro per immaginare che tipo di persona sarebbe diventato e cosa potrebbe passargli per la testa", ha detto Nakanishi. "Questo Leon ha combattuto davvero a lungo, ha un atteggiamento disilluso ed emana una rabbia spietata."

Secondo il director, un simbolo evidente di questo cambiamento è la nuova arma corpo a corpo di Leon: un'accetta, con cui lo abbiamo visto fare letteralmente a pezzi i non‑morti.

"Un simbolo di questo cambiamento è che, in questo gioco, Leon usa una piccozza come arma principale. Il Leon di questo capitolo combatte brandendo la sua accetta insanguinata in un modo che potrebbe farvi pensare: "Leon, ma che ti succede?" mentre giocate. Ed è esattamente ciò a cui puntiamo."

E non sarà solo Leon a cambiare: anche gli zombie di Resident Evil Requiem saranno molto diversi dal passato, con circa 100 personalità differenti e comportamenti imprevedibili.