La serie remake di Harry Potter di HBO ha una finestra d'uscita

La serie Harry Potter di HBO Max è in lavorazione e ormai è noto anche chi farà parte del cast. Ciò che fino a oggi non si conosceva era la finestra d'uscita della prima stagione, se non a grandissime linee. Era noto che fosse prevista per il 2027, ma quando di preciso? A svelarlo è stato nientemeno che il capo di HBO, Casey Bloys , in un'intervista concessa alla testata Deadline: inizio 2027 .

La dichiarazione di Bloys

Nel corso dell'intervista, a Casey Bloys è stato chiesto quando sarebbe uscita la serie di Harry Potter su HBO Max. La risposta è stata molto chiara e diretta: "Beh, abbiamo sempre detto 2027. Direi, per restringere un po' il campo, inizio 2027. E ora mi chiederete se questo significa gennaio, febbraio, marzo o aprile: su questo non siamo ancora pronti a sbilanciarci. Dirò semplicemente inizio 2027".

I tre attori che interpreteranno Harry, Ron ed Hermione nella serie

Purtroppo le informazioni sulla serie TV di Harry Potter per adesso non sono moltissime. È normale, visto che manca più di un anno al lancio della prima stagione. Le prime notizie confermavano che la serie sarebbe andata in onda su HBO Max e che ogni libro avrebbe avuto una stagione dedicata, anche se sembrano esserci tre stagioni aggiuntive, dato che HBO ha rivelato che il progetto durerà 10 anni. Una decisione logica, considerando la maggiore lunghezza degli ultimi tre libri.

Per quanto riguarda il cast, Dominic McLaughlin interpreterà Harry Potter, Arabella Stanton sarà Hermione Granger e Alastair Stout vestirà i panni di Ron Weasley. Sono stati annunciati anche altri membri del cast, tra cui John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Paapa Essiedu come Severus Piton, Janet McTeer come professoressa McGonagall (in Italia Mcgranitt) e Nick Frost nel ruolo di Hagrid.