The Last of Us ha ricevuto il trattamento demake, ed è giocabile via browser

Uno sviluppatore indipendente ha realizzato un demake in stile Game Boy Color di The Last of Us, che potete giocare via browser.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   31/01/2026
Lo sviluppatore indipendente mourilo ha pubblicato un demake di The Last of Us in stile Game Boy Color. Si tratta di uno sparatutto a scorrimento verticale, in cui guidando Joel, bisogna uccidere infetti e nemici armati evitando che feriscano Ellie, che di suo si muove seguendo l'avatar principale. Il nostro dispone di tre armi: la pistola, l'unica fissa, più un fucile a pompa e uno da cecchino, entrambi con proiettili limitati.

Si tratta di un titolo davvero semplice, realizzato con GameMaker, ma simpatico per passare qualche minuto.

Operazione demake

Per giocarci basta andare sulla sua pagina itch.io con un browser compatibile, come Chrome o Edge, e premere sul pulsante "Run Game". I controlli sono davvero semplice: i tasti WASD servono per muoversi, mentre con il tasto J si spara. Per cambiare arma premete i tasti 1, 2 e 3.

Da notare che mourilo ha realizzato anche altri demake, sempre in stile Game Boy Color e sempre giocabili da browser: quello di God of War (2018) e quello di Silent Hill f.

Ribadiamo: non aspettatevi niente di troppo complesso, ma semplicemente un tributo realizzato da un giocatore appassionato, verso uno dei suoi titoli preferiti.

