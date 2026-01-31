The Last of Us ha ricevuto il trattamento demake, ed è giocabile via browser

Lo sviluppatore indipendente mourilo ha pubblicato un demake di The Last of Us in stile Game Boy Color . Si tratta di uno sparatutto a scorrimento verticale, in cui guidando Joel, bisogna uccidere infetti e nemici armati evitando che feriscano Ellie, che di suo si muove seguendo l'avatar principale. Il nostro dispone di tre armi: la pistola, l'unica fissa, più un fucile a pompa e uno da cecchino, entrambi con proiettili limitati.

Operazione demake

Per giocarci basta andare sulla sua pagina itch.io con un browser compatibile, come Chrome o Edge, e premere sul pulsante "Run Game". I controlli sono davvero semplice: i tasti WASD servono per muoversi, mentre con il tasto J si spara. Per cambiare arma premete i tasti 1, 2 e 3.

Il demake di The Last of Us è semplice ma simpatico

Da notare che mourilo ha realizzato anche altri demake, sempre in stile Game Boy Color e sempre giocabili da browser: quello di God of War (2018) e quello di Silent Hill f.

Ribadiamo: non aspettatevi niente di troppo complesso, ma semplicemente un tributo realizzato da un giocatore appassionato, verso uno dei suoi titoli preferiti.