Svelati i requisiti PC di WWE 2K26, sono molto accessibili

Con l'apertura dei preordini di WWE 2K26 è stata pubblicata anche la pagina Steam dedicata al nuovo gioco di wrestling in arrivo a marzo, che include, tra le varie informazioni, i requisiti di sistema minimi e raccomandati.
Risultano piuttosto accessibili: per le specifiche consigliate si parla di una RTX 3060 o una RX 6700 XT, affiancata da un processore Intel i7‑7700 o Ryzen 5 2600, oltre a 16 GB di RAM e 120 GB di spazio libero per l'installazione. Non vengono indicati i target di risoluzione, framerate o qualità grafica, ma l'impressione è che il titolo possa girare senza troppi problemi anche su configurazioni di fascia medio‑bassa o su PC con qualche anno sulle spalle, almeno sulla carta.
WWE 2K26 arriva a marzo
Requisiti minimi
- Sistema operativo: Windows 10 64-bit
- Processore: i7-4770 | Ryzen 5 1500x
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: RTX 2060 | RX 5700
- DirectX: Versione 12
- Memoria: 120 GB di spazio disponibile
- Scheda audio: DirectX 9.0c compatible sound card
- Note aggiuntive: La GPU deve avere almeno 6 GB di memoria video | La CPU deve supportare AVX2 e F16C
Requisiti consigliati
- Sistema operativo: Windows 10 64-bit
- Processore: i7-7700 | Ryzen 5 2600
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: RTX 3060 | RX 6700XT
- DirectX: Versione 12
- Memoria: 120 GB di spazio disponibile
- Scheda audio: DirectX 9.0c compatible sound card
- Note aggiuntive: La GPU deve avere almeno 6 GB di memoria video | La CPU deve supportare AVX2 e F16C
Vi ricordiamo che WWE 2K26 sarà disponibile a partire dal 13 marzo, anche per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo capitolo della serie di Visual Concepts.