WWE 2K26: data di uscita, edizioni, piattaforme e tutto quello che c'è da sapere

Nel corso di un incontro con la stampa, gli sviluppatori di WWE 2K26 hanno presentato il loro nuovo gioco di wrestling: scopriamo data di uscita, edizioni, piattaforme e tutto quello che c'è da sapere.

Abbiamo assistito in anteprima alla presentazione di WWE 2K26, il nuovo gioco di wrestling sviluppato da Visual Concepts che quest'anno sarà disponibile con ben quattro differenti edizioni: la standard edition, che avrà in copertina CM Punk; la King of Kings Edition, che punterà a celebrare la carriera di Triple H; la Attitude Era Edition, dedicata a una delle fasi più iconiche della WWE; e infine la Monday Night War Edition, con i più grandi nomi della WWE e della WCW sulla cover. Non si tratta tuttavia delle uniche novità di un titolo che per la prima volta approderà unicamente sulle piattaforme di attuale generazione, dunque PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, abbandonando i vecchi sistemi e le loro limitazioni. E la data di uscita? È stata annunciata anche quella: WWE 2K26 arriverà nei negozi il 13 marzo, ma chi acquista una delle tre edizioni limitate potrà godere di un accesso anticipato a partire dal 6 marzo.

2K Showcase, contenuti e modalità È ufficiale: WWE 2K26 vedrà CM Punk protagonista della modalità 2K Showcase, che ripercorrerà i momenti più importanti della carriera del "Best in the World", ma consentirà anche di affrontare un percorso alternativo in cui potremo cimentarci con incontri che il lottatore non ha mai avuto occasione di disputare, immaginando inoltre uno scenario in cui Punk non si è allontanato dalla WWE... il tutto narrato da lui stesso. CM Punk in WWE 2K26 Com'era lecito attendersi, la nuova edizione del gioco di wrestling includerà il roster più ampio di sempre, con oltre quattrocento personaggi giocabili fra superstar attuali, leggende e clamorosi ritorni. Qualcuno ha detto il suo nome? Sì, ci sarà anche Joe Hendry, in questo caso sotto forma di bonus per chi effettua la prenotazione. E poi la novità del Ringside Pass, che sostituirà i tradizionali DLC e offrirà un maggior numero di ricompense da sbloccare fra personaggi e oggetti. In WWE 2K26 saranno presenti quattro nuove stipulazioni, ovverosia Inferno Match, I Quit Match, Three Stages of Hell e Dumpster Match, quest'ultimo una novità assoluta, ma assisteremo anche al ritorno degli incontri intergender in tutte le modalità principali, che riceveranno peraltro degli aggiornamenti sostanziali. A tal proposito, al tavolo di commento stavolta troveremo anche Booker T e Wade Barrett. A un certo punto della presentazione ha fatto irruzione Liv Morgan, come potete vedere nel video qui sopra, creando un po' di scompiglio e spezzando qualche cuore. Torniamo però ai contenuti con la modalità Il Mio GM, che consentirà di organizzare un maggior numero di show, con card più ampie e incontri per un massimo di otto partecipanti, mentre La Mia Ascesa introdurrà storyline inedite, basate sulle scelte morali che andremo a compiere nell'ambito di una progressione che si estenderà anche dopo il completamento della campagna. La modalità card battler La Mia Fazione potrà contare sugli incontri Quick Swap e altre novità, mentre lo Universe introdurrà l'atteso draft e nuovi strumenti di creazione. A tal proposito, l'immancabile Creation Suite potrà contare su nuove opzioni e numeri letteralmente raddoppiati per quanto concerne gli slot disponibili per le nostre creazioni, con fino a duecento superstar e duemila immagini. Joe Hendry in WWE 2K26 Introdotta nella passata edizione, The Island sarà disponibile stavolta su tutte le piattaforme, PC incluso, e vedrà la presenza di una nuova ambientazione, la Discarica, che si aggiungerà agli scenari che già conosciamo. Anche la storia sarà completamente nuova, con tre fazioni fra cui scegliere e un percorso di crescita differente rispetto al tema originale, che vedeva Roman Reigns al comando.

Come cambia il gameplay? Se avete letto la nostra recensione di WWE 2K25, saprete che la serie si porta dietro da tempo degli evidenti problemi di legnosità per quanto concerne i movimenti e le interazioni che solo una rivisitazione completa dell'impianto potrebbe davvero risolvere. Per forza di cose, tuttavia, gli sviluppatori hanno optato per interventi graduali che coinvolgono stavolta le meccaniche legate alla stamina e ai contrattacchi. Kane in un Inferno Match di WWE 2K26 L'obiettivo di Visual Concepts è quello di mettere a punto un gameplay più strategico, in cui bisogna dosare la resistenza fisica e non è dunque possibile assistere a sequenze infinite di reversal che si trasformano fondamentalmente in tempi morti, ma è chiaro che dovremo verificare con mano se il nuovo sistema rappresenti davvero un miglioramento percepibile. Durante l'incontro gli sviluppatori hanno parlato anche della possibilità di impilare i tavoli e di utilizzare nuovi oggetti in determinate occasioni, vedi i carrelli della spesa, ma è fondamentale che queste nuove funzionalità vengano coadiuvate da sistemi di interazione molto più rapidi e semplici da utilizzare, che prevedano assistenze automatiche al fine di velocizzare le operazioni. Liv Morgan in WWE 2K26 Si è fatto cenno infine alle AI Sequences, una tecnologia che consentirà ai lottatori controllati dalla CPU di comportarsi in una maniera più fedele alle controparti reali, eseguendo sequenze di mosse iconiche e riconoscibili così da massimizzare la sensazione di trovarsi di fronte a un vero incontro della WWE. A proposito di tecnologia, l'atteso passaggio alle piattaforme di attuale generazione si tradurrà nell'impiego di un'effettistica più sofisticata per quanto concerne i personaggi e il pubblico, nonché nell'implementazione di feature a lungo richieste come il picture-in-picture durante la Royal Rumble. CM Punk saluta il pubblico in WWE 2K26 Su Nintendo Switch 2, infine, WWE 2K26 supporterà il touch screen e la modalità mouse dei Joy-Con per consentire agli utenti di cimentarsi in maniera più immediata con la Creation Suite, ma sarà compatibile anche con GameShare e GameChat, nonché con i controlli su singolo Joy-Con per il multiplayer in locale.

WWE 2K26 punta a essere l'episodio migliore di sempre per la serie prodotta da 2K Games e può senz'altro contare su basi particolarmente solide, dal 2K Showcase dedicato a CM Punk alle tante novità e ai contenuti che andranno ad arricchire questa edizione del gioco di wrestling. La speranza, tuttavia, è che anche lato gameplay gli interventi si rivelino decisivi e rendano l'esperienza meno legnosa sul fronte dei movimenti e delle interazioni: è lì che Visual Concepts deve impegnarsi di più.