Solid Snake sarà il nuovo operatore di Rainbow Six: Siege, rivela un teaser

A quanto pare Solid Snake sarà il nuovo operatore di Rainbow Six: Siege: a rivelarlo è il breve teaser pubblicato da Ubisoft in cui assistiamo a una comunicazione via codec fra Sam Fisher e il protagonista di Metal Gear Solid.

"La nostra finestra si sta chiudendo", si limita a dire l'iconico agente segreto della serie Splinter Cell: "Abbiamo una sola possibilità". A quel punto vediamo il corpo di Solid Snake avvolto in una nebbia rossa, mentre estrae una pistola e si prepara a entrare in azione.

Dopodiché compare una schermata che ci invita a seguire il reveal ufficiale di Rainbow Six: Siege in cui immaginiamo verrà presentato il nuovo operatore: l'appuntamento è fissato al prossimo 15 febbraio alle 17.00, ora italiana.



Nel corso dell'evento, Ubisoft svelerà la roadmap dell'Anno 11 del suo sparatutto tattico, che alla luce di questo teaser promette di essere una fra le presentazioni più interessanti di sempre per la serie.