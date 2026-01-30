0

Solid Snake sarà il nuovo operatore di Rainbow Six: Siege, rivela un teaser

Stando a un breve teaser pubblicato da Ubisoft, Solid Snake sarà il nuovo operatore di Rainbow Six: Siege, con il reveal ufficiale atteso per il prossimo 15 febbraio.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   30/01/2026
Il corpo di Solid Snake nel teaser di Rainbow Six: Siege
A quanto pare Solid Snake sarà il nuovo operatore di Rainbow Six: Siege: a rivelarlo è il breve teaser pubblicato da Ubisoft in cui assistiamo a una comunicazione via codec fra Sam Fisher e il protagonista di Metal Gear Solid.

"La nostra finestra si sta chiudendo", si limita a dire l'iconico agente segreto della serie Splinter Cell: "Abbiamo una sola possibilità". A quel punto vediamo il corpo di Solid Snake avvolto in una nebbia rossa, mentre estrae una pistola e si prepara a entrare in azione.

Dopodiché compare una schermata che ci invita a seguire il reveal ufficiale di Rainbow Six: Siege in cui immaginiamo verrà presentato il nuovo operatore: l'appuntamento è fissato al prossimo 15 febbraio alle 17.00, ora italiana.

Nel corso dell'evento, Ubisoft svelerà la roadmap dell'Anno 11 del suo sparatutto tattico, che alla luce di questo teaser promette di essere una fra le presentazioni più interessanti di sempre per la serie.

Un crossover clamoroso

Finito sotto attacco hacker lo scorso dicembre, Rainbow Six: Siege si prepara dunque a un crossover clamoroso, che stabilirebbe un precedente molto importante per il gioco, andando a pescare un operatore al di fuori dell'universo di Tom Clancy.

Bisognerà inoltre capire quale sarà eventualmente il ruolo di Solid Snake e in che maniera verrà tradotto il suo stile in Rainbow Six: Siege, sfruttando magari le abilità per riprodurre i gadget del personaggio.

In effetti l'introduzione dello stesso Sam Fisher, avvenuta nel 2020, non ha entusiasmato molti dei fan della serie Splinter Cell proprio per la maniera in cui le sua abilità sono state rese nel gioco.

