AMD Zen 6: 50% del core in più grazie al nodo TSMC a 2 nm e dimensioni (quasi) identiche, in arrivo un grande salto generazionale

AMD Zen 6 e il confronto con le passate generazioni

Il confronto con le generazioni precedenti mette in evidenza il progresso tecnologico. Zen 4 e Zen 5, realizzati rispettivamente su nodi N5 e N4, offrivano 8 core e 32 MB di cache L3 in un'area di circa 71-72 mm². Con Zen 6, AMD riuscirà a integrare 12 core e 48 MB di L3, ovvero il 50% in più di core e cache, mantenendo un'area del die quasi invariata.

L'aumento di superficie è infatti limitato a circa il 5-7%, un risultato notevole che dimostra l'elevata densità del nodo N2 di TSMC. AMD ha già confermato che i primi chip Zen 6 saranno utilizzati nei processori EPYC Venice, che rappresenteranno il debutto commerciale del processo N2. Successive indiscrezioni indicano che l'intera lineup Zen 6 dovrebbe sfruttare una variante N2P per i CCD, mentre l'IOD (I/O Die) rimarrà basato su N3P.