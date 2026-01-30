La data di uscita e la copertina di WWE 2K26 sono state rivelate in anticipo dalla stessa WWE, che le ha presentate in diretta nel corso del Royal Rumble 2026 Kickoff, trasmesso nella giornata di oggi.

Durante lo show, lo storico commentatore Michael Cole è salito sul palco per fare il recap delle edizioni già ufficializzate, ovverosia la Attitude Era Edition, la Monday Night War Edition e la King of Kings Edition, e poi ha rivelato la cover della standard edition, che vede protagonista CM Punk.

Non è tutto: quando la copertina è stata rivelata, tra i fuochi d'artificio, è comparso anche un enorme pannello riportante la data di uscita del gioco, fissata al 13 marzo, e la dicitura "prenota adesso", che avrebbe appunto dovuto aprire i preorder.

Molti utenti non sono tuttavia riusciti a prenotare WWE 2K26, e il perché è presto detto: il reveal è avvenuto in anticipo sui tempi e dunque i sistemi di 2K Games non sono ancora pronti perché sia possibile effettuare il preorder del gioco.