Il trailer di WWE 2K26 mostra personaggi, stipulazioni e novità

2K Games ha presentato durante la Royal Rumble il primo trailer di WWE 2K26, che utilizzando numerose sequenze di gameplay mostra personaggi, stipulazioni e novità del gioco, in arrivo il 13 marzo ma con accesso anticipato dal 6 marzo per chi acquista un'edizione speciale.
Disponibile stavolta solo sulle piattaforme di attuale generazione, dunque PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, WWE 2K26 vedrà CM Punk compeggiare sulla copertina ma anche svolgere il ruolo di protagonista della modalità 2K Showcase, dedicata alla carriera del Best in the World.
Come si vede nel trailer, il roster del gioco sarà estremamente ampio, il più ricco di sempre con oltre quattrocento superstar che includono anche la new entry Joe Hendry, disponibile come bonus per chi effettua la prenotazione.
Alcune sequenze mostrano anche in azione le nuove stipulazioni, come ad esempio l'Inferno Match che viene disputato tra le fiamme da The Undertaker e Kane: un grande classico degli anni passati.
Il migliore di sempre?
Presentato ufficialmente solo un paio di giorni fa, WWE 2K26 sembra avere i numeri per imporsi come uno dei migliori episodi di sempre per la serie prodotta da 2K Games, se non il migliore in assoluto.
Naturalmente bisognerà verificare se oltre agli aspetti quantitativi siano stati curate in maniera attenta anche le meccaniche del gameplay, che avrebbero bisogno di una nuova, profonda revisione dopo il rilancio del franchise avvenuto in seguito all'addio di Yuke's.