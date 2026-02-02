COR3 si presenta con un primo trailer: è il nuovo gioco dell'autore di Escape from Tarkov?

Un qualcosa chiamato COR3CORP ha pubblicato il primo trailer di COR3, che sembra essere il nuovo sparatutto da parte di Nikita Buyanov, autore di Escape from Tarkov, sebbene non sia chiaro chi ci sia dietro il progetto in questione e il team Battlestate Games non viene menzionato, al momento.
La questione era emersa già alcuni giorni fa: una serie di indizi e comunicazioni sui social sembravano dover portare all'annuncio di un nuovo gioco da parte di Buyanov, identificato con il nome COR3, con cui in effetti si sta presentando questo titolo con il trailer riportato qui sotto.
Non è facile interpretarlo come un annuncio vero e proprio, considerando che il titolo del gioco non viene riferito in maniera precisa, né gli autori o un periodo di uscita, ma sembra essere comunque un progetto stabilito.
Un FPS fantascientifico, a quanto pare
In base a quanto possiamo vedere dal video riportato qui sotto, questo misterioso COR3 sembra essere uno sparatutto in prima persona caratterizzato da un'ambientazione fantascientifica post-apocalittica.
Qualche possibile dettaglio sul gioco emerge anche dal sito interattivo cor3.gg, menzionato anche alla fine del trailer, che ci pone nei panni di una sorta di investigatore che deve ricostruire il mistero alla base della storia mettendo insieme vari pezzi, risolvendo puzzle.
Da notare anche che il titolo del video al momento è "PRJRPNT_BLUEMARS_FO", cosa che potrebbe nascondere il titolo vero e proprio del nuovo progetto.
In definitiva, ci sono ancora un sacco di punti oscuri da chiarire, a partire dall'identità degli autori e dal titolo vero e proprio del gioco, ma quantomeno sembra che questo COR3 stia prendendo forma.