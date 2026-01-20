0

L'autore di Escape from Tarkov potrebbe annunciare il nuovo gioco "Cor3": spunta una possibile data

Nikita Buyanov, autore di Escape from Tarkov, sta seminando indizi su quello che sembra essere un nuovo gioco fantascientifico: c'è anche un conto alla rovescia che punta al primo febbraio.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   20/01/2026
Una presunta immagine di Cor3
Escape from Tarkov
Escape from Tarkov
Articoli News Video Immagini

Nikita Buyanov, capo di Battlestate Games e autore di Escape from Tarkov, potrebbe essere in procinto di presentare un nuovo gioco, un progetto che al momento sembra identificato con il nome in codice COR3, e che potrebbe essere svelato precisamente il primo febbraio 2026.

Tutta la faccenda, per il momento, è nascosta da una sorta di enigma, attraverso immagini e teaser diffusi su social media e con iniziative particolari come siti misteriosi che sembrano rimandare ad annunci in arrivo.

Uno di questi, in particolare, contiene un conto alla rovescia che punta al primo febbraio, cosa che fa pensare a una possibile presentazione prevista proprio in tale data.

Un'ambientazione fantascientifica

Potete trovare il sito Cor3.gg a questo indirizzo, e sembra presentare un'ambientazione fantascientifica: sulla prima pagina compare infatti una sorta di sinossi di quella che potrebbe essere la storia di questo misterioso gioco.

Un artwork collegato a Cor3
Un artwork collegato a Cor3

"È il 2251", si legge in questa. "200 anni fa, l'umanità è stata in grado di arrivare al limitare dell'oscurità, sopravvivere e invertire il processo di distruzione totale reciproca. L'organizzazione che si fa chiamare Core è stata in grado di raccogliere ciò che rimaneva dell'umanità e invertire la rotta sulla distruzione, convincendo e unendo tra loro i governi del mondo".

Il sito diventa poi una sorta di esperienza interattiva che ci trasporta all'interno di una sorta di bunker futuristico, dove possiamo raccogliere varie informazioni su quella che sembra la lore di un gioco, evidentemente ad ambientazione bellica.

In Escape from Tarkov è successo l'incredibile: qualcuno alla fine è davvero fuggito da Tarkov In Escape from Tarkov è successo l'incredibile: qualcuno alla fine è davvero fuggito da Tarkov

Non ci sono elementi che collegano l'iniziativa ufficialmente a Battlestate Games, ma Buyanov rimanda a questi documenti in maniera piuttosto regolare sui propri social, cosa che fa pensare che possa essere il suo nuovo progetto dopo Escape from Tarkov.

A questo punto attendiamo di capire cosa emergerà al termine del conto alla rovescia, il primo febbraio, ma potrebbe essere forse un nuovo sparatutto da parte dell'autore.

Nel frattempo, Escape from Tarkov ha venduto oltre 1 milione di copie dal lancio della versione 1.0.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
L'autore di Escape from Tarkov potrebbe annunciare il nuovo gioco "Cor3": spunta una possibile data