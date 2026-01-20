L'autore di Escape from Tarkov potrebbe annunciare il nuovo gioco "Cor3": spunta una possibile data

Tutta la faccenda, per il momento, è nascosta da una sorta di enigma, attraverso immagini e teaser diffusi su social media e con iniziative particolari come siti misteriosi che sembrano rimandare ad annunci in arrivo.

Nikita Buyanov, capo di Battlestate Games e autore di Escape from Tarkov , potrebbe essere in procinto di presentare un nuovo gioco , un progetto che al momento sembra identificato con il nome in codice COR3, e che potrebbe essere svelato precisamente il primo febbraio 2026 .

Un'ambientazione fantascientifica

Potete trovare il sito Cor3.gg a questo indirizzo, e sembra presentare un'ambientazione fantascientifica: sulla prima pagina compare infatti una sorta di sinossi di quella che potrebbe essere la storia di questo misterioso gioco.

Un artwork collegato a Cor3

"È il 2251", si legge in questa. "200 anni fa, l'umanità è stata in grado di arrivare al limitare dell'oscurità, sopravvivere e invertire il processo di distruzione totale reciproca. L'organizzazione che si fa chiamare Core è stata in grado di raccogliere ciò che rimaneva dell'umanità e invertire la rotta sulla distruzione, convincendo e unendo tra loro i governi del mondo".

Il sito diventa poi una sorta di esperienza interattiva che ci trasporta all'interno di una sorta di bunker futuristico, dove possiamo raccogliere varie informazioni su quella che sembra la lore di un gioco, evidentemente ad ambientazione bellica.

Non ci sono elementi che collegano l'iniziativa ufficialmente a Battlestate Games, ma Buyanov rimanda a questi documenti in maniera piuttosto regolare sui propri social, cosa che fa pensare che possa essere il suo nuovo progetto dopo Escape from Tarkov.

A questo punto attendiamo di capire cosa emergerà al termine del conto alla rovescia, il primo febbraio, ma potrebbe essere forse un nuovo sparatutto da parte dell'autore.

Nel frattempo, Escape from Tarkov ha venduto oltre 1 milione di copie dal lancio della versione 1.0.