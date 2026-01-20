Halo: Campaign Evolved arriva su PS5 perché Microsoft vuole riunire i giocatori

Come saprete, Halo: Campaign Evolved sancirà l'arrivo della serie Halo su PlayStation 5 e su una console PlayStation in generale. Si tratta di una prima volta importante. L'obiettivo di Microsoft, stando a quanto ha dichiarato il produttore esecutivo Damon Conn in un'intervista a GamesRadar+, è quello di "riunire di nuovo i giocatori". Un altro modo per dire che vuole aumentarne il pubblico per aumentarne anche la diffusione.

"Ci sono persone che non hanno mai avuto modo di entrare in contatto con Halo. Magari hanno sempre giocato su piattaforme Sony, hanno cambiato console a un certo punto, oppure all'epoca se lo sono semplicemente perso. Vogliamo riunire di nuovo i giocatori", ha spiegato Conn.

Il direttore creativo Max Szlagor ha aggiunto: "Halo dà il meglio di sé quando può contare su una comunità ampia e in salute". Insomma, pubblicare Halo: Campaign Evolved su PS5 è "un modo per far crescere, ampliare e riconnettere la community di Halo".

"Vogliamo onorare l'eredità di Halo su PlayStation e stiamo aprendo la strada all'espansione del nostro universo: è così che la vediamo", ha aggiunto Conn. "E non è una cosa da poco. Non la prendiamo, e non la prenderemo, alla leggera. Ne sentiamo davvero il peso".

Halo su PS5 è solo l'ennesimo passo fatto da Microsoft verso la trasformazione in editore multipiattaforma puro, ormai nei fatti. I titoli pubblicati finora sulle console di Sony sono stati recepiti davvero bene, a partire da Forza Horizon 5, che ha venduto più di 5 milioni di copie e ha fruttato ricavi per centinaia di milioni di euro alla casa di Redmond.

Halo: Campaign Evolved è un remake di Halo: Combat Evolved, il capitolo originale della serie, risalente al 2001. L'uscita è prevista nel corso di quest'anno su PS5, oltre che su Xbox e PC, e includerà nuove missioni prequel, una modalità cooperativa in split-screen, nuove armi, miglioramenti grafici e sonori e molto altro.