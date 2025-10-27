9

Trump diventa Master Chief in una immagine ufficiale della Casa Bianca per celebrare Halo su PS5

La Casa Bianca ha pubblicato una immagine realizzata con l'intelligenza artificiale che mostra il Presidente Trump in versione Spartan, forse per celebrare l'arrivo di Halo su PS5.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/10/2025
Trump davanti a una bandiera USA
Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
News Video Immagini

Forse non dovrebbe più stupirci eppure un poco ancora lo fa, ma la Casa Bianca - tramite i propri account social - ha pubblicato l'ennesima immagine IA di Donald Trump e questo volta il soggetto alla base è Halo e Master Chief.

Come potete vedere poco sotto, Trump è stato infilato in una tuta da combattimento degli Spartan, di fronte alla casa Bianca e mentre saluta la bandiera americana, la quale è pure scorretta visto che mostra 40 stelle invece che 50.

L'immagine di Trump in stile Halo

Il post della Casa Bianca arriva in risposta al messaggio di GameStop che vi abbiamo già segnalato, ovvero quello nel quale la catena di negozio USA ha dichiarato che la console war è terminata poiché Halo è finalmente in arrivo anche su PlayStation 5.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Non siamo del tutto certi di quale voglia essere il messaggio della Casa Bianca, a parte far apparire Trump come una sorta di eroico guerriero (qual non è), ma forse vogliono sottintendere che è merito di Trump se Halo è su PS5 e la console war è terminata (non è merito suo).

Donald Trump annuncia un dazio del 100% sui film prodotti fuori dagli USA: i videogiochi saranno i prossimi? Donald Trump annuncia un dazio del 100% sui film prodotti fuori dagli USA: i videogiochi saranno i prossimi?

Halo Campaign Evolved sarà il primo titolo di Halo ad arrivare sulle console di Sony, precisamente nel 2026. Si tratta del remake del primo gioco della serie: non includerà la modalità multigiocatore competitiva, ma introdurrà il multigiocatore a quattro utenti.

Ricordiamo infine che tutti i nuovi Halo saranno su PS5, iniziando con Campaign Evolved: la conferma ufficiale del team.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Trump diventa Master Chief in una immagine ufficiale della Casa Bianca per celebrare Halo su PS5