Trump diventa Master Chief in una immagine ufficiale della Casa Bianca per celebrare Halo su PS5

Come potete vedere poco sotto, Trump è stato infilato in una tuta da combattimento degli Spartan, di fronte alla casa Bianca e mentre saluta la bandiera americana, la quale è pure scorretta visto che mostra 40 stelle invece che 50.

Forse non dovrebbe più stupirci eppure un poco ancora lo fa, ma la Casa Bianca - tramite i propri account social - ha pubblicato l'ennesima immagine IA di Donald Trump e questo volta il soggetto alla base è Halo e Master Chief .

L'immagine di Trump in stile Halo

Il post della Casa Bianca arriva in risposta al messaggio di GameStop che vi abbiamo già segnalato, ovvero quello nel quale la catena di negozio USA ha dichiarato che la console war è terminata poiché Halo è finalmente in arrivo anche su PlayStation 5.

Non siamo del tutto certi di quale voglia essere il messaggio della Casa Bianca, a parte far apparire Trump come una sorta di eroico guerriero (qual non è), ma forse vogliono sottintendere che è merito di Trump se Halo è su PS5 e la console war è terminata (non è merito suo).

Halo Campaign Evolved sarà il primo titolo di Halo ad arrivare sulle console di Sony, precisamente nel 2026. Si tratta del remake del primo gioco della serie: non includerà la modalità multigiocatore competitiva, ma introdurrà il multigiocatore a quattro utenti.

Ricordiamo infine che tutti i nuovi Halo saranno su PS5, iniziando con Campaign Evolved: la conferma ufficiale del team.