La protagonista del nuovo God of War potrebbe essere Faye

L'informatore NateTheHate ha riportato la notizia secondo cui la protagonista del prossimo God of War potrebbe essere Faye , guerriera Jötunn di Midgar con doti profetiche, seconda moglie di Kratos, nonché madre di Atreus. Considerando che all'inizio del capitolo del 2018 la donna è morta e che portare le sue ceneri sul più alto picco dei nove regni è sostanzialmente l'obiettivo principale del gioco, si tratta di una scelta quasi naturale per un eventuale spin-off. Del resto lo stesso Barlog, che dovrebbe essere alla direzione del progetto , in passato ne aveva parlato.

Qualche informazione di massima

Stando a quanto appreso da NateTheHate, il gameplay del nuovo God of War dovrebbe essere diverso da quello dei capitoli della saga nordica. Il focus dovrebbe essere maggiormente sull'azione, il che potrebbe significare un ritorno alla formula classica della serie.

Inoltre, l'informatore ha parlato di presentazione del gioco entro la fine di quest'anno, con il lancio che dovrebbe avvenire nella prima metà del 2027. Vengono però messi in conto potenziali ritardi.

Per adesso è tutto qui. Da precisare che non c'è niente di ufficiale in merito, quindi è giusto prendere il tutto con le dovute cautele e aspettare gli annunci di Santa Monica Studio. Va anche detto che NateTheHate ha un'ottima nomea tra gli informatori, quindi quanto ha riportato è comunque interessante.

Va anche ricordato che nel 2020 Cory Barlog aveva affermato di voler raccontare la storia dell'incontro tra Faye e Kratos, perché vede del grande potenziale nel personaggio. Lei è una guerriera come Kratos, unica a non vedere in lui un mostro.

Per adesso, l'ultimo episodio della serie è God of War Sons of Sparta, che racconta del passato di Kratos quando ancora era un guerriero spartano.