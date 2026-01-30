Svelato l’attore di Odino nella serie TV di God of War di Prime Video

Patinkin vanta una carriera di grande prestigio. È noto per ruoli iconici come Inigo Montoya ne La Storia Fantastica (1987) , Quasimodo nel film The Hunchback (1997) e Jason Gideon in Criminal Minds tra il 2006 e il 2007. Ha vinto un Tony Award per il musical Evita e un Emmy Award come miglior attore in una serie drammatica per Chicago Hope. È stato inoltre candidato tre volte ai Golden Globe, l'ultima nel 2013 per Homeland - Caccia alla Spia .

Continua ad ampliarsi il cast della serie TV di God of War prodotta da Prime Video. Dopo aver scoperto gli interpreti di Thor e Kratos, è ora il turno di Odino : a vestire i panni del padre degli dèi della mitologia norrena sarà Mandy Patinkin .

Svelati anche altri attori del cast principale

Prime Video ha anche condiviso una descrizione del personaggio, perfettamente in linea con la versione vista in God of War: Ragnarök: "Non è fisicamente imponente né particolarmente divino nell'aspetto, ma le apparenze ingannano. È il più potente degli dèi Aesir, un patriarca che guida con il pugno di ferro e un cercatore di conoscenza senza rivali. Quando si tratta di inseguire le profezie, Odino è paranoico, manipolatore e pericoloso: farà qualsiasi cosa pur di impedire il Ragnarök."

Mandy Patinkin

Nei giorni scorsi sono stati annunciati anche gli interpreti di Kratos, Sif, Heimdall e Thor. Considerando l'ampio numero di personaggi presenti nei due giochi ambientati nel ciclo norreno, è probabile che serviranno ancora alcune settimane per completare il cast. Nel frattempo, la pre‑produzione della serie è ufficialmente iniziata a Vancouver, guidata dallo showrunner Ronald D. Moore (Outlander, For All Mankind).