Svelato l’attore di Odino nella serie TV di God of War di Prime Video

Mandy Patinkin sarà Odino nella serie TV di God of War di Prime Video. L'attore si unisce a un cast in espansione mentre la produzione prende forma a Vancouver.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   30/01/2026
Continua ad ampliarsi il cast della serie TV di God of War prodotta da Prime Video. Dopo aver scoperto gli interpreti di Thor e Kratos, è ora il turno di Odino: a vestire i panni del padre degli dèi della mitologia norrena sarà Mandy Patinkin.

Patinkin vanta una carriera di grande prestigio. È noto per ruoli iconici come Inigo Montoya ne La Storia Fantastica (1987), Quasimodo nel film The Hunchback (1997) e Jason Gideon in Criminal Minds tra il 2006 e il 2007. Ha vinto un Tony Award per il musical Evita e un Emmy Award come miglior attore in una serie drammatica per Chicago Hope. È stato inoltre candidato tre volte ai Golden Globe, l'ultima nel 2013 per Homeland - Caccia alla Spia.

Svelati anche altri attori del cast principale

Prime Video ha anche condiviso una descrizione del personaggio, perfettamente in linea con la versione vista in God of War: Ragnarök: "Non è fisicamente imponente né particolarmente divino nell'aspetto, ma le apparenze ingannano. È il più potente degli dèi Aesir, un patriarca che guida con il pugno di ferro e un cercatore di conoscenza senza rivali. Quando si tratta di inseguire le profezie, Odino è paranoico, manipolatore e pericoloso: farà qualsiasi cosa pur di impedire il Ragnarök."

Nei giorni scorsi sono stati annunciati anche gli interpreti di Kratos, Sif, Heimdall e Thor. Considerando l'ampio numero di personaggi presenti nei due giochi ambientati nel ciclo norreno, è probabile che serviranno ancora alcune settimane per completare il cast. Nel frattempo, la pre‑produzione della serie è ufficialmente iniziata a Vancouver, guidata dallo showrunner Ronald D. Moore (Outlander, For All Mankind).

